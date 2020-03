Sven Klamann

Eberswalde In namentlicher Abstimmung hat sich das Stadtparlament am Ende einer emotionalen Debatte mit 20 Ja-Stimmen für eine Variante entschieden, die lediglich zwei Bäume an der Einmündung zur Schicklerstraße vorsieht. Neun Volksvertretern wäre es lieber gewesen, entlang der Weinbergstraße zwölf Bäume in die Erde bringen zu lassen, auch wenn dies die gleiche Anzahl an Parkplätzen gekostet hätte. Es gab zwei Enthaltungen.

Das Ergebnis ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert: Zum Ersten haben die Stadtverordneten damit einen Rückzieher vom Rückzieher vorgenommen: Bereits im Frühjahr 2019 war im Parlament beschlossen worden, zugunsten des Status quo bei den Parkplätzen weitestgehend aufs Grün zu verzichten. Doch Anfang dieses Jahres schaffte es die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ein Umdenken zu erreichen. Es gab eine Mehrheit für das Anpflanzen zusätzlicher Bäume, was einen Verzicht auf zwölf der 40 Parkplätze bedeutet hätte.

Zum Zweiten hatten sich die Volksvertreter erst vor Kurzem verpflichtet, bei allen ihren Entscheidungen daran zu denken, wie sich diese auf Natur und Umwelt auswirken würden. Entsprechend enttäuscht reagierte Karen Oehler, die Vorsitzende der bündnisgrünen Fraktion, nach der Abstimmung. Mit dem Mehrheitsvotum sei deutlich geworden, dass sämtliche Ziele des Klimaschutzes, die sich die Stadtverordneten zur Aufgabe gemacht hätten, wieder nur Lippenbekenntnisse gewesen seien. "Beim ersten Stresstest haben die Belange des motorisierten Individualverkehres gesiegt", urteilte Karen Oehler.

Parkdruck wird steigen

In der Diskussion vor der Abstimmung war zwischen den immer wichtiger werdenden Belangen des Klimaschutzes und dem Parkdruck abgewogen worden, der durch den Bau eines weiteren Ärztehauses an der Weinbergstraße in Zukunft eher noch steigen dürfte.

Für Bündnis 90/Die Grünen bat Heike Molitor eindringlich darum, der Variante mit zusätzlichen Bäumen zuzustimmen. "Wenn die Sommer unerträglich heiß werden, ist es das Stadtgrün, das die Temperatur um bis zu drei Grad Celsius senken kann", betonte die Volksvertreterin. An der Weinbergstraße könnten die Bäume zudem Schatten spenden und den Verkehrslärm dämpfen. Das würde auch die Lebensqualität der Anwohner steigern helfen.

Dies sei nicht anzuzweifeln, erklärte der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn. "Aber bei allem Verständnis für Klima-Prima spreche ich mich aus sozialen Gründen gegen den Wegfall von Parkplätzen aus", sagte er. Es müsse an die Senioren und Behinderten gedacht werden, die nicht in der Lage sein, weite Fußwege zur Arztpraxis zu verkraften.

Asphalt ersetzt Pflastersteine

Die Besonderheit an der Weinbergstraße sei, dass es keine Höfe gebe, auf denen die Anwohner ihre Autos abstellen könnten, hob Frank Banaskiewicz, FDP/Bürgerfraktion Barnim, in der Debatte hervor. "Außerdem würden über den Tag bestimmt 80 bis 100 Autofahrer länger nach einem Parkplatz suchen, wenn zwölf Stellflächen wegfallen", sagte er.

Als Pragmatiker gab sich Volker Passoke, Die Linke. "Die paar Bäume mehr oder weniger werden das Klima auch nicht retten", urteilte der Volksvertreter. Wer die sozialen Aspekte vernachlässige, stelle Arroganz zur Schau.

Mit dem Ausbau der 340 Meter langen Weinbergstraße soll zwischen April und Juni dieses Jahres begonnen werden. Das Baudezernat der Stadt Eberswalde gibt die Kosten mit 1,2 Millionen Euro an. Die Arbeiten sollen planmäßig nach einem Jahr beendet werden. Das zerschlissene Natursteinpflaster der Fahrbahn weicht Asphalt.