Steffen Göttmann

Wriezen Ehrenbürger Hartmut Meyer (76) hat die Stadt verlassen und ist in die Nähe seiner Tochter nach Kleinmachnow gezogen. "Wir haben uns bei seinem Geburtstag verabschiedet, werden aber in Verbindung bleiben", bestätigte Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Die Entscheidung sei aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen gefallen, war aus dem Freundeskreis zu erfahren.

Von 1971 bis 1980 war Meyer, Maschinenbau-Ingenieur, Leiter des Rechenzentrums des Landbaukombinates in Wriezen. 1990 wurde er Vorstandsmitglied der Märkischen Bau AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbau GmbH in Bad Freienwalde. Im gleichen Jahr wurde Meyer zum Landrat des Kreises Bad Freienwalde gewählt. 1993 wechselte er in die Landespolitik und war zehn Jahre Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr. Am 20. September 2003 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Wriezen ernannt. Er habe sich besonders für die Entwicklung der Infrastruktur eingesetzt, so die Begründung. Die Umgehungsstraße wird im Volksmund "Meyer-Trasse" genannt. Zuletzt machte er als Maler von sich reden.