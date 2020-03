Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der schwarze und der rote Mann halten über Stunden Händchen und sehen einander zufrieden in die Augen. Die Figuren, die Thomas Apitz (Die Partei) auf eine bunte Mauer gestellt hat, mit der er sich gegen seine Sitznachbarn von der AfD abgrenzen will, scheinen allerdings fast die einzigen zu sein, die die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend voll zufrieden stellt.

Sonst gibt es etliche verärgerte Stadtverordnete und Ortsbeiräte. Das geht schon mit der neuen Platzordnung los. Seit der Sondersitzung vom 24. Februar sitzen sich die Abgeordneten in Doppelreihen gegenüber. Dies werde im Rahmen der angestrebten Livestream-Übertragung getestet, hatte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) erklärt. Die Platzierung sei "noch beengter" und sorge für Unruhe beim Verlassen der Plätze, schwierig zu erkennende Wortmeldungen aus der zweiten Reihe sowie zwei Blöcke, die sich "konfrontativ gegenüberstehen", klagte die SPD-Fraktion in einer Mail. Im Büro der Stadtverordneten seien "einige positive Meinungen" eingegangen, teilte Mitarbeiterin Frank Koch mit. "Die Blöcke" blieben stehen.

Heideländern fehlt Mittelinsel

Auch Jürgen Hajduk vom Ortsbeirat Heideland war unzufrieden. Denn: Der Grundsatzbeschluss zur Vorplanung des Geh- und Radweges, zweier Bushaltestellen und einer Mittelinsel auf der Landesstraße in Höhe des Heidelandes fehlte auf der Tagesordnung. "Wieso ist der weggefallen, die Ausschüsse haben doch zugestimmt", wunderte sich Hajduk. Klären ließ sich das nicht. Einfach darüber beschließen könne man nun nicht, weil das Thema nicht auf der veröffentlichten Tagesordnung stand, sagte der Bürgermeister. "Wir vertun uns nichts, wenn es am 2. April beschlossen wird", erklärte er. Hajduk sieht das anders: "Wir brauchen für die Planung ein halbes Jahr und verlieren einen Monat." Zudem habe er keine Antwort erhalten, nachdem er per Mail bat, den Punkt aufzunehmen. Es half nichts.

Auch die Wahl eines Vertreters für den Quartiersrat des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" gestaltete sich schwierig. Nachdem sich der Sozialausschuss auf Elke Wagner (SPD) geeinigt hatte, meldete Christian Dippe (BFZ) Bedenken wegen eines möglichen Interessenkonflikts an, da Wagner im Freiwilligenzentrum der Caritas tätig ist. Er schlug Thomas Apitz vor. Der zog sein Einverständnis zurück. Der Grund: Es zeichne sich ab, dass eine Mehrheit "nur mit den Stimmen der demokratischen Fraktionen" nicht möglich sei. "Eine Wahl aber, über der der Makel liegt, (...) dass sie mit Stimmen der AfD zustande gekommen ist, kann ich weder meiner Partei noch mir zumuten." Auf Wunsch von Axel Fachtan (AfD) fand die Wahl geheim statt. Im ersten Wahlgang fehlte Wagner die erforderliche absolute Mehrheit der gewählten Abgeordneten (15 Ja, 12 Nein), im zweiten reichte die einfache. Auf Antrag der Linken wurde schließlich beschlossen, dass die Stadt gegenüber Landkreis, Landtag und Landesregierung signalisiert, dass sie bereit ist, unbegleitete, minderjährige Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen, sofern der Landkreis mit dieser Bitte an Fürstenwalde herantrete. "Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber wir wollen der Bundesregierung die Ausrede wegnehmen, dass es keine Kapazitäten gibt", sagte Fraktionschef Stephan Wende. Für 50 bis 60 Menschen gebe es in der Stadt "definitiv Kapazitäten", ergänzte er am Freitag. "Fürstenwalde ist nicht dazu berufen, die Welt zu verbessern", äußerte Fachtan. Es sei nicht die Aufgabe der Stadt, Flüchtlinge aufzunehmen und die Kosten zu tragen. "Die Inobhutnahme erfolgt durch das Jugendamt des Landkreises", erklärte die Integrationsbeauftragte Katja Hoffmann. Dieser trage auch die Kosten, stellte der Erste Beigeordnete Stefan Wichary richtig.

"Wenn die Welt untergeht, nützt mir Fürstenwalde auch nichts mehr. Ich fühle mich als Stadtverordneter berufen, die Welt zu retten", betonte Stadtverordnetenvorsitzender Uwe Koch (CDU). "Es wäre beschämend, nichts zu tun", bekräftigte Cornelia Behrmann (Grüne). Er verstehe den Antrag als "menschliches und moralisches Zeichen, deshalb unterstützen wir ihn", erklärte Dippe. Die Stadt müsse sich auf die nächste Flüchtlingswelle vorbereiten. Peter-Martin Mattigk (Linke) warf Fachtan vor: "Sie verstecken sich hinter formaljuristischen Dingen, um Alltagsrassismus zu verstecken." Der Beschluss wurde mit 22 Ja- zu fünf Nein-Stimmen der AfD gefasst.