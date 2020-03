Bernd Röseler

Sachsendorf (MOZ) Am Freitag kamen in den Filialen der Bäckerei Baumgärtel drei neue Gebäcksorten in den Verkauf. Eine davon, ein Urgetreidebrot, trägt den Namen "Unser Rudi". Aus gutem Grund. "Am 6. März wäre mein Großvater, Rudolf Baumgärtel, 100 Jahre alt geworden. Dieses Ereignis wollten wir auf unsere spezielle Weise würdigen", so Claas Bäumgärtel.

Seit fünf Jahren führt der 48-Jährige mit seiner Schwester Diana das Unternehmen und setzt damit eine Tradition fort, die Rudolf Baumgärtel einst zu wirtschaftlicher Blüte geführt hatte. "Ich selbst habe noch bei meinem Großvater gelernt", erzählt der heutige Chef. Dem Großvater wiederum wurde es von seinem Vater vermittelt. Somit setzen die Baumgärtels die Bäcker-Tradition inzwischen in vierter Generation fort. Und mit Tochter Angelique, die Konditorin gelernt hat, ist die fünfte auf dem Sprung.

Von ihrem Familiensitz in Sachsendorf haben Claas’ Vater Günter und dessen Frau Doris die Bäckerei zu einer Institution gemacht. "Mit der Wende hatte sich vieles geändert", blickt Günter Baumgärtel zurück. Zu DDR-Zeiten wurden am Stammsitz in Sachsendorf täglich bis zu 700 Brote und tausende Brötchen verkauft. Nach der Wende war damit Schluss. "Es war schnell klar, dass wir Filialen schaffen mussten. Sonst hätten wir nicht überleben können." 1991 eröffneten die Sachsendorfer die erste Filiale in Golzow, später kamen Seelow, Letschin und mittlerweile vier in Frankfurt hinzu. Beliefert werden auch Lebensmittelgeschäfte und Einrichtungen der Region.

Kaffeehausflair in Frankfurt

Das Aushängeschild der Baumgärtels ist heute das Café "Diana" im Herzen von Frankfurt. Man fühlt sich sich nach Wien entführt. Es sei das einzige echte Kaffeehaus in Brandenburg, finden viele Besucher. Class Baumgärtel ist stolz, dass er und seine Geschwister seit fünf Jahren die Familientradition in eigener Regie erfolgreich fortsetzen. Der Chef ist Experte für Brot und Brötchen. An die 100 verschiedenen Sorten habe er in 30 Jahren kreiert, schätzt er. Schwester Diana, die Namenspatin des Frankfurter Cafés, ist Spezialistin für Feinbackwaren. Ramona und Angelique Baumgärtel zaubern Hochzeitstorten. Alle Produkte werden in hauseigener Fertigung hergestellt.

Insgesamt 60 Mitarbeiter gehören zum Unternehmen. "Jahr für Jahr bilden wir weitere junge Menschen aus", berichtet Claas Baumgärtel. Obwohl ein sehr altes Handwerk sieht er es als Beruf mit Zukunft. Gut essen wollen die Menschen schließlich zu allen Zeiten. Dabei ist den Baumgärtels die Traditionspflege sehr wichtig. "Bei der Brotherstellung ersetzen wir Weizen immer mehr durch gesunde alte Getreidesorten wie Dinkel", so der Chef. Er scheut auch keine Mühen, den Menschen zu zeigen, wie heute und früher gebacken wurde. Dazu ist er mit seinem Holzbackofen oft auf Volksfesten und Märkten unterwegs - vom Buschdorf im Oderbruch bis Erkner bei Berlin. Beim Zuschauen wird probiert und gefachsimpelt. Und bei der bald beginnenden Freiluft-Backsaison dürften dann sicher auch Brot und Namensgeber von "Unserem Rudi" zum Thema werden.