Ulrich Thiessen

Cottbus (MOZ) Schade, sagt Kerstin Kircheis, es sei sehr schade wie die Idee, einen Platz in Cottbus nach Manfred Stolpe zu benennen, schlief gelaufen ist. Die frühere Landtagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Unterbezirkschefin von Cottbus hatte sich das alles anders vorgestellt: "Wir haben ihm so viel zu verdanken, er war ein richtiger Gewinn für die Stadt," so Kircheis.

Stolpe hatte bewusst seinen Wahlkreis in Cottbus gewählt, um ein Zeichen zu setzen, dass sich bei der Wiedergründung Brandenburgs nicht alles um die ehemaligen Bezirke Potsdam und Frankfurt drehen würde. Er war daran beteiligt, dass die erste ostdeutsche Bundesgartenschau 1995 nach Cottbus kam und ein Erfolg wurde. Der neue Bahnhofsvorplatz wäre ideal, findet Kircheis.

Allerdings hat der Vorschlag in Cottbus nicht nur Begeisterung hervorgerufen. Stimmen wurden laut, die lieber den Sänger Achim Menzel ehren wollten oder die frühere Sozialministerin Regine Hildebrandt. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) warnte in dieser Woche davor, zu ehrende Personen gegeneinander auszuspielen und dabei in Kauf zu nehmen, dass Hinterbliebene verletzt werden. Er schlug vor, erst einmal ein Verfahren zu schaffen, wie die Bürger an solchen Vorhaben beteiligt werden können.

Auch in Frankfurt hat die SPD den Antrag gestellt, den vor rund zwei Monaten Verstorbenen mit einem Platz zu ehren.

Unterbezirkschef Jens-Marcel Ullrich findet es besonders bemerkenswert, dass der bereits schwer erkrankte Pensionär sich noch für den Erhalt der Kreisfreiheit von Frankfurt, Cottbus und Brandenburg eingesetzt hatte. Auch an der Gründung der Europa-Universität besaß Stolpe einen maßgeblichen Anteil. Deshalb könnte in deren Umfeld ein Platz nach ihm benannt werden.

Ullrich räumte ein, dass seine Partei sich vielleicht erst mit anderen Fraktionen hätte absprechen sollen. Schließlich gibt es auch in Frankfurt schon Gegenvorschläge. Auch mit der Familie Stolpe haben die Frankfurter Sozialdemokraten noch nicht das Gespräch gesucht. Dort hatte sich bis Freitag noch niemand mit dem Ansinnen gemeldet.

Bei Regine Hildebrandt hatte die Familie die wesentliche Rolle gespielt. Tochter Elske berichtete, dass der Familienrat sich mit solchen Anfragen beschäftigte. Man habe vor allem Institutionen unterstützt, zu denen die ehemalige Sozialministerin eine Verbindung hatte. Versuche von Schulen, mit der Umbenennung eine drohende Schließung abzuwehren habe die Familie abgelehnt.

Heute gibt es Straßen in Bayern, Berlin und Bremen, die nach der brandenburgischen Politikerin benannt sind. Außerdem tragen fünf Schulen, zwölf soziale Einrichtungen und drei Verwaltungsgebäude den Namen Regine Hildebrandt.