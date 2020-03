Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Feierlaune bei den Mitgliedern des Ruderklubs Beeskow 1920, jedoch noch nicht, weil der Verein in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen begeht. Am Freitag stand zunächst ein Richtfest auf dem Programm. Die bunten Bänder der Richtkrone sind schon von Weitem zu sehen. Doch sie flattern nur leidlich träge über dem Dachstuhl des Rohbaus: Wasser von oben für die, die auf selbigem trainieren. Zum Richtfest des Fitnessneubaus für den Verein gab es Dauerregen. Dennoch kamen zahlreiche Gäste, vom Verein, von den Baufirmen und der Stadt. Bürgermeister Frank Steffen und die Vorsitzende des Ruderclubs, Dagmar Voigt, verzichten zur feierlichen Begrüßung sogar auf den Regenschirm.

Es sei schön, dass im Jubiläumsjahr des Vereins das Bauvorhaben fertiggestellt werden kann, betont der Bürgermeister. Besonders nach den vielen Jahren des Wartens und Planens. "Das Fitnessgebäude wird mit 530 000 Euro aus dem Leader-Programm des Landes Brandenburgs gefördert und beläuft sich insgesamt auf etwas über 700 000 Euro", informiert Steffen. Doch diese Investition lohne sich, weil die Einrichtung gut vom Verein genutzt werde, der zu den ältesten und aktivsten in Beeskow gehöre.

Das eingeschossige Fitnesszentrum wird über jeweils zwei Duschen für Frauen und Männer sowie Toiletten und Umkleideräume verfügen. Laut Plan wird es auch eine barrierefreie Toilette und eine Sauna mit Vorraum geben. "Bei der Sauna bietet es sich an, gleich in die Spree zu springen", so der Bürgermeister. Und er wisse schon jetzt: "Es wird Beschwerden geben, weil unbekleidete Menschen über das Gelände des Ruderclubs huschen."

Den letzten Nagel einschlagen

Zum Ende seiner Rede spricht Frank Steffen allen seinen Dank aus, angefangen beim Bauingenieurbüro Dierk Müller über alle am Bau beteiligten Firmen, der Denkmal- und Baubehörde, der Sanierungsbeauftragten bis hin zur Baubetreuung. "Und Ich hoffe sehr, dass die Einweihung bei schönerem Wetter stattfindet", so der Bürgermeister abschließend.

Dann geht es auf die Rüstung. Allen voran Zimmermann Maurice Kahra von TMT-Holzbau in Walddrehna, gefolgt von Bürgermeister Frank Steffen und der Vereinsvorsitzenden Dagmar Voigt. Kahra grüßt, setzt zum traditionellen Richtspruch an, dankt allen Beteiligten für die bisher geleistete Arbeit und wünscht mit launiger Rede Glück und Segen. Daraufhin stößt er mit allen Anwesenden an und wirft sein Glas gegen die Hauswand. Dagmar Voigt und Frank Steffen tun es ihm gleich.

Zum Abschluss des Prozederes muss noch der letzte Nagel ins Gebälk geschlagen werden – und auch dabei teilen sich Vereinsvorsitzende und Bürgermeister die Arbeit. Dann endlich geht es zum Richtschmaus ins Trockene des alten Gebäudes. Bei belegten Brötchen und einem Gläschen Sekt ist Zeit für Gespräche. Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, kann im August Einweihung gefeiert werden.

Dagmar Voigt, die seit zwei Jahren Vorsitzende des Vereins ist, freut sich schon: "Im alten Gebäude ist einfach zu wenig Platz." Im unteren Teil lagern die Boote im Winter und oben ist der Versammlungsraum. "Im Moment absolvieren die Ruderer ihr Wintertraining in einem Fitnessclub im Spreepark", so die 47-Jährige, die Hautärztin und ehrenamtlich im Ruderclub aktiv ist.

Ehrenamt schweißt zusammen

Das Ehrenamt sei wichtig, gerade in einer kleinen Stadt. "Es stärkt den Zusammenhalt, besonders beim Teamsport", so Voigt. Für Kinder und Jugendliche sei das eine wichtige Erfahrung: "Sie sind bei Wind und Wetter draußen und sitzen zudem auch noch buchstäblich in einem Boot." Derzeit habe der Verein 135 Mitglieder. Eingegliedert seien zudem eine Lauf- und Gymnastikgruppe. "Für das Rouanet-Gymnasium bieten wir eine Arbeitsgruppe Rudern an", informiert Voigt. Bald wird auf dem Wasser trainiert: "Am 5. April ist Anrudern."