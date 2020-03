Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde Wir wollen heute hier Geschichte schreiben." Es waren große Worte, die Cornelis Hemmer, Vorsitzender der Stiftung für Mensch und Umwelt am Donnerstagabend im Ratssaal von Bad Freienwalde benutzte. Grund dafür war die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen Stiftung und Stadt, mit der sich Bad Freienwalde künftig an dem Projekt "Deutschland summt" beteiligt. Unter dem Titel "Bad Freienwalde summt" will die Kurstadt ein Zeichen gegen das Insektensterben und für biologische Vielfalt setzen.

Kurstadt in illustrer Gesellschaft

Bürgermeister Ralf Lehmann und Cornelis Hemmer unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung, mit der Bad Freienwalde nun ganz offiziell eine der Kommunen ist, die sich in der bundesweiten Initiative für Artenvielfalt engagieren. Damit gehört Bad Freienwalde zu einem illustren Kreis, dem unter anderem auch die Städte Berlin, München, Frankfurt (Main), Leipzig oder auch die Region Lüneburg und der Landkreis Dachau angehören. "36 Kommunen summen bereits mit", so Cornelis Hemmer, der die Stiftung vor zehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau, Corinna Hölzer, gründete. Daniela Schadt, die Lebensgefährtin des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, hatte damals die Schirmherrschaft übernommen.

Ideengeberin dafür, dass die Stadt Bad Freienwalde der Initiative beitritt, war Evelyn Faust, die für die Grünen im Stadtparlament sitzt. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich für den Beitritt zu dem Projekt ausgesprochen, die Finanzierung von 5000 Euro wurde jedoch erst durch den Zuschuss von zwei privaten Spenden – von Olaf Wadewitz und Axel Anklamm – möglich. Damit konnten auch die Bedenken einiger Stadtverordneten ausgeräumt werden, die dem Projekt generell zwar positiv gegenüberstehen, dafür jedoch nicht unbedingt in den Stadtsäckel greifen wollten.

Das Treffen am Donnerstag galt aber nicht nur der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages. Cornelius Hemmer wollte sich auch ein Bild machen, welche Initiativen es in und um Bad Freienwalde bereits gibt, um die Artenvielfalt zu fördern. Dass die Biene das Symboltier der Stiftung sei, liege daran, dass sie sich eben auch besonders gut darstellen lässt, als Insekt, das für die Bestäubung der meisten Pflanzen zuständig ist, so Hemmer. Allerdings gehe es der Stiftung nicht nur um Bienen, sondern generell um Artenvielfalt.

Und der Vorsitzende der Stiftung konnte feststellen, dass es bereits viele Initiativen gibt, die sich den Insektenschutz zur Aufgabe gemacht haben. So etwa Johannes Weber, der mit seiner Initiative "Stadtbienen" Bienenvölker auswildert, in Bäumen im Wald ansiedelt und ihnen so ihren ursprünglichen Lebensraum zurückgibt. Rund um die Malche werden Bienenvölker in Hohlräumen von Bäumen angesiedelt.

Zustimmung durch Information

Schon bei diesem ersten Treffen zeigte sich, dass die Schaffung von Netzwerken enorm wichtig ist, um den Austausch der Akteure und die Information der Bevölkerung zu fördern. Denn längst nicht jeder sei begeistert, über wuchernde Wildblumen, die nicht regelmäßig gemäht werden, weiß Evelyn Faust aus eigener Erfahrung. Daher müsse man die Bürger informieren, welche Bedeutung die Artenvielfalt auch für den Menschen hat. Wolfgang von Allmen, Sachgebietsleiter für Landschaftspflege wird nun prüfen, welche Flächen der Stadt sich für solche Pflanzungen eignen. Noch im März sollen die Wildblumenfelder angelegt werden, die Zeit drängt also etwas.