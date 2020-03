Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Genau 69 Prozent aller Minijobs und Teilzeitverträge werden in Oberhavel von Frauen ausgefüllt. Dabei steht der Kreis im Landesvergleich noch relativ gut da. In Ostprignitz-Ruppin beträgt der Frauenanteil 74 Prozent, in der Prignitz 76 Prozent, in Elbe-Elster sogar 77 Prozent. Im Barnim liegt der Frauenteil ebenfalls bei 69 Prozent.

Besonders verbreitet sind Teilzeit und Minijobs in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Reinigungsbranche. Hier werde besonders viel Flexibilität gewünscht, sagt Birgit Weiland von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätte Berlin-Brandenburg, die die in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung ermittelten Zahlen veröffentlichte. Problematisch sei allerdings, dass oftmals Überstunden ohne Ausgleich geleistet werden.

Der Grund für den hohen Frauenanteil seien verfestigte Rollenbilder, sagt Birgit Weiland. In vielen Familien sei weiterhin der Mann der Hauptverdiener. Das liege auch darin, dass in manchen Berufen noch immer Männer mehr verdienen als Frauen. Doch seien auch viele Frauen alleinstehend. Sie müssten von dem Teilzeit- oder Minijob-Einkommen leben. Oft würden diese Frauen nicht ausreichend vorsorgen. "Viele rutschen später in die Altersarmut", sagt Birgit Weiland. Der Internationale Frauentag am Sonntag sei deshalb ein Kampftag. "Es gibt noch viel zu tun."

Teilzeitbeschäftigung sei insbesondere in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Reinigungsbranche verbreitet, erklärt die Gewerkschafterin. In Backshops gebe es oft nur Teilzeitverträge. Und die Rückkehr in Vollzeit ist schwierig. "Im umgekehrten Weg strengen sich die Arbeitgeber nicht so an", sagt Birgit Weiland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. In Ostdeutschland sind es 14 Prozent.

Übertariflichen Lohn erhalten die Beschäftigten im Friseursalon von Stephany Welte in Oranienburg. Die Chefin stellt sogar bevorzugt Eltern ein. "Die sind besonders aufmerksam", lautet die Erfahrung der Friseurmeisterin. In einem Punkt entspricht allerdings auch ihr Geschäft dem gewohnten Muster. Der einzige Mann im Team arbeitet in Vollzeit, die Frauen haben Teilzeitverträge.