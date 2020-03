Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die gute Nachricht zuerst: Ende 2020 soll der erste Bauabschnitt der A 24 im Bereich der Anschlussstelle Neuruppin komplett ausgebaut sein. Das heißt, dass dort der Richtungsverkehr wieder getrennt voneinander auf der neuen Autobahn fahren kann. "Und wenn ich fertig sage, dann meine ich auch das Wegräumen der letzten Bake", sagte Dr. Thomas Stütze, Geschäftsführer der Autobahnhavelland GmbH am Donnerstag. Der Verkehr werde dort voraussichtlich ab Dezember rollen. Im August und Oktober sollen zudem die Bauabschnitte 5 und 6.1, die ans Dreieck Havelland angrenzen, fertig werden. Schlechte Nachrichten für alle Autofahrer sind hingegen, dass in diesem Jahr noch fünf Anschlussstellen halbseitig gesperrt werden müssen. In Ostprignitz-Ruppin betrifft das Fehrbellin und Neuruppin. Laut Stütze passiere da aber nichts im Alleingang. Alle Betroffenen werden rechtzeitig darüber informiert.

Vollsperrungen sind in diesem Jahr bislang nur zwei im Bereich der A 10 geplant. Dort muss unter anderem eine neue Brücke für den Fernverkehr der Deutschen Bahn errichtet werden. Zudem soll eine größere Zahl Brücken bei Birkenwerder abgerissen und neue Behelfsbrücken aufgebaut werden. "Wir werden aber so viele Arbeiten wie möglich im Schatten dieser beiden Sperrpausen erledigen, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten", versprach Stütze.

Während aktuell nach 24 Monaten Bauzeit 48,9 Prozent der Bauleistung erledigt sind, wollen die Autobahnbauer bis zum Jahresende 69 Prozent erbracht haben. Dann sollen 68 der 120 Fahrbahnkilometer zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin fertig sein. Zudem sollen 24 der 38 Brücken und zwölf der 20 Kilometer Lärmschutzwände stehen. Zehn der 14 Anschlussstellen sollen dann erneuert und sechs der zehn Parkplätze entlang der A 10 und A 24 fertig sein.