Jörg Matthies

Schwedt Er ist zwar exakt 700 Jahre jünger als die Stadt, in der er ansässig ist, Traditionen aber werden allenthalben im Verein TSV Blau-Weiß trotzdem groß geschrieben. Dazu gehört unter anderem, dass der Vorstand im Namen seiner Mitglieder einmal im Jahr den Förderern bei einem gemütlichen Beisammensein mit kleiner sportlicher Betätigung Danke sagt.

Im 55. Jahr des Bestehens hob der Vereinsvorsitzende Jörg Anker – für die Anwesenden natürlich sehr wichtig – die finanzielle Stabilität bei den Blau-Weißen hervor. "Um unsere Vorhaben insbesondere im Breitensport, aber auch beim leistungssportlichen Highlight, den Gewichthebern bis hin zu Olympia-Kandidat Jon Luke Mau, gut absichern zu können, ist eine stabile finanzielle Basis für den weiterhin achtgrößten Sportverein in Brandenburg sehr wichtig", sagte Jörg Anker. Er hoffe auf weitere Kontinuität bei den Förderern, betonte aber auch, dass die derzeit knapp 1800 Mitglieder mit ihren Beiträgen wesentlich mit für Stabilität sorgen.

Anbau an Judohalle avisiert

Für den Bürgerdialog mit der Bundeskanzlerin als Partner-­verein eingeladen und auch von Sportministerin Britta Ernst im Vorjahr besucht worden zu sein, hob Anker als Anerkennung für die Aktivitäten hervor. Er verwies auf die Mitgliederstruktur, welche die Einwohnerentwicklung der nun 755-jährigen Oderstadt sehr anschaulich widerspiegele: 20 Prozent seien unter 18 Jahren, 66 Prozent aber jenseits des 40. Geburtstages mit steigendem Gesundheitsbewusstsein. "Für die Gruppe dazwischen hat nunmal der Beruf meist Vorrang", fand Anker eine Begründung.

Sportlich und organisatorisch hob der Vorsitzende zwei Dinge für dieses Jahr hervor: Die Gewichtheber wollen in die 1. Bundesliga zurückkehren und werden für die Relegation am 18. April Gastgeber sein. In Sachen Trainingsbedingungen werde man 2020 stark darum kämpfen, im Folgejahr einen Anbau an die Judo­halle für die boomende Sportart realisieren zu können.

Nach dem Essen wurde es beim traditionellen Dartwettstreit auch noch etwas sportlich.