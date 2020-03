Reimund Krüger

Schwedt Der Automodellsport in der Oderstadt hat mit eigener Strecke, eigenen Veranstaltungen und etlichen Erfolgen seit Jahren eine gute Entwicklung genommen. Nun steht die Saison 2020 in den Startlöchern. Für die MOZ sprachmit Achim Bliefert.

Herr Bliefert, so langsam werden die Tage wieder länger und den Modellsportlern kribbelt es sicher schon in den Fingern, um wieder auf die Rennpiste zu gehen. Bevor wir auf die neue Saison zu sprechen kommen: Wie war das Jahr 2019?

Für unseren kleinen Verein war es ein sehr erfolgreiches. Alle unsere Versprechen für 2019 haben wir eingehalten, uns wieder mit vielen Projekten und Aktionen der Nachwuchsarbeit gewidmet.

Ob in der AG Modellbau des Technikstützpunktes an der Gesamtschule Talsand, die wir seit drei Jahren leiten, oder auf der Messe Inkontakt, dem Family Day oder zum Schwedter Agenda Diplom – stets sind wir dabei, wenn es gilt, kreative, sinn- und niveauvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu unterbreiten.

Auch bei anderen Events sind die Automodellsportler anzutreffen.

Mit unseren Präsentationen und modelltechnischen Möglichkeiten unterstützen wir etliche Veranstalter, beispielsweise das Oder-Center mit dem Beginner-Cup, die Gemeinden bei Festen und Jubiläen, die Firmen bei Events. Stets haben wir unsere mobile Rennstrecke dabei und sorgen für viel Spaß, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.

Und wie lief es bei sportlichen Wettbewerben Ihrer Mitglieder?

Erstmals seit vielen Jahren können wir Titelehren in unsere Chronik schreiben. Mit Jörg Dochow in der Ü-40-Klasse OR8 und Andreas Emeling bei den sogenannten ORT-Modellen haben sich zwei Vereinsmitglieder die Meisterschaft im Sportkreis Ost, dem Zusammenschluss der Vereine in den neuen Bundesländern, erkämpft. Krönung unserer Aktivitäten ist die erneute Vergabe der Deutschen Meisterschaft in der Klasse OR8 an unseren Verein, das dritte derartige Cham-­pionat nach 2011 und 2015.

Vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums 755 Jahre Schwedt würdigt diese mit großer Mehrheit der Delegierten auf dem Sportbundtag des Deutschen Mini Car Clubs beschlossene Vergabe auch unsere Leistungen im Kinder- und Jugendsport.

Glückwunsch dazu. Kommen wir damit zu Zielen der neuen Saison. Was steht im 2020er-Kalender?

Oberste Prämisse hat natürlich die Deutsche Meisterschaft. Sie findet vom 6. bis 9. August in der RC Arena unseres Vereins im Ortsteil Blumenhagen statt, also über vier volle Tage. Zum ersten Mal überhaupt wird der Titelgewinner in nur einer Rennveranstaltung ermittelt, nicht wie bisher in zwei Läufen auf unterschiedlichen Rennstrecken. Auch dies ist eine Anerkennung der Leistungskraft unseres Vereins, dem zugetraut wird, die Premiere dieser Mammutveranstaltung über die Bühne zu bringen.

Vatertag-Event als Generalprobe

Immerhin sind streckentechnisch hohe Anforderungen zu erfüllen. Datenübertragung und die Web-­anbindung müssen reibungslos gesichert sein, einschließlich Live-Timing, also Direktübertragung theoretisch weltweit. Und nicht zuletzt sind 150 bis 180 Piloten sowie mindestens noch einmal so viele Helfer auf dem Arena-Gelände und drumherum unterzubringen und zu versorgen. Unsere Mitglieder und viele Helfer werden gefordert sein.

Was ist noch vorgesehen?

Neben den Aktivitäten zur Deutschen Meisterschaft werden wir auch diesmal die über Jahre erfolgreichen Rennveranstaltungen ausrichten. Das internationale 4-Tage-Event zum Vatertag vom 21. bis 24. Mai findet diesmal mit der Besonderheit statt, dass wir es sozusagen als Warm Up für die DM nutzen werden. Wir rechnen daher bereits mit weit über 100 aktiven Teilnehmern und wollen dem Verband beweisen, dass Organisation, Rennstrecke und Technik alle Voraussetzungen und Bedingungen für das Championat im August erfüllen.

Am 10. und 11. Oktober steht dann im Wettkampfkalender der RC Arena noch der abschließende vierte Lauf um den Interna-­tionalen Oder-Pomerania-Cup.