Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer in eine der Wohnungen in der obersten Etage zieht, hat einen guten Blick über die Große Scharrnstraße. Neu entstanden sind zwei Dachterrassen. Sonne genießen geht aber auch in den anderen Wohnungen der Hausnummer 14a; jede hat mindestens einen Balkon. "Das hier ist eine echte Familienwohnung", sagt Dirk Oeltjen, Leiter Bestand bei der Wohnbau, und schließt eine 94 Quadratmeter große Vier-Raum-Wohnung für 950 Euro warm auf – sie hat zwei Bäder und drei Balkone.

Der Grund dafür und für die teils ungewöhnlichen Schnitte der Wohnungen ist, dass der zu DDR-Zeiten entstandene Block ursprünglich aus Ein-Raum-Wohnungen bestand – und jede hatte einen Balkon. Durch Grundrissveränderungen hat die Wohnbau nun 19 Wohnungen mit anderthalb bis vier Zimmern geschaffen. Alle sind bereits vermietet, die erste Mieterin räumte diese Woche ihre Wohnung ein. Am Donnerstag lud die Wohnbau trotzdem zum Tag der offenen Tür in das frisch sanierte Haus. Denn ebenfalls barrierefrei umgebaut werden vier weitere, baugleiche Wohnblöcke in der Straße.

Etwa 300 Interessierte schauten sich um. In einer 58 Quadratmeter großen Wohnung für knapp 570 Euro warm erzählt ein Ehepaar, dass es die drei Etagen zu ihrer jetzigen Wohnung nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Eine Frankfurterin sagt: "Ich will mich verkleinern", und auch ihre Bekannte aus dem Winzerring sucht nach einer kleineren Wohnung. Ein 77-jähriger Frankfurter berichtet, er wohne zwar aktuell parterre, wolle sich aber informieren, ob es nicht besser geht. "Die Lebensqualität muss erhalten bleiben." Elke Hellmann interessiert sich für die Drei- und Vierraumwohnungen, für ihre 67-jährige Schwester, die aus Österreich nach Frankfurt gezogen ist, aktuell aber in einer Wohnung ohne Fahrstuhl lebt.

Dieser fehlt in der Scharrnstraße 14a aktuell noch, soll Mitte April aber kommen. Da der Fahrstuhl durch schiefe Wände im Schacht nicht passte, kam es bei dessen Einbau zu Verzögerungen. Auch weitere Überraschungen führten dazu, dass die Sanierung nicht, wie geplant, schon vergangenes Jahr abgeschlossen wurde. Michaela Schmitz-Schlär, Wohnbau-Vorstandsvorsitzende, berichtet von schiefen Platten, Betonschäden, Schadstoffen. "Trotz industrieller Fertigung sind die Platten sehr individuell. Das ist jedes Mal eine Überraschung." Schon bei der Entkernung im Frühsommer 2018 hätten die Arbeiter wegen der Schadstoffe und der Hitze immer nur eine Stunde arbeiten dürfen und mussten dann eine Stunde pausieren, berichtet Dirk Oeltjen. "Wir sind jetzt für die nächsten Häuser vorgewarnt", so Schmitz-Schlär.

"Ratseck" Ostern zurück

Interessiert seien nicht nur Senioren, sagt Oeltjen. "Von Anfang 30 bis über 70 Jahre alt sind sie." Die Duschen sind barrierefrei begehbar, zwischen den Räumen gibt es keine Türschwellen. "Man kann einen Saug- und Wischroboter durch die ganze Wohnung fahren lassen", scherzt Wohnbau-Sprecherin Regina Haring. Neu ist auch, dass die Blöcke nicht mehr über die Rückseite, sondern über die Fußgängerzone erreichbar sind, um die Scharrnstraße zu beleben. Wichtig ist der Wohnbau beim Umbau des Ensembles aus der DDR-Postmoderne auch, dass die Kunstwerke der Straße erhalten bleiben.

Ab Ostern ist die Gaststätte "Ratseck" zurück in Block 14a, die WG-Bar, die bislang in Hausnummer 11a war, zieht ebenfalls dorthin. Angefangen haben jetzt auch die Sanierungsarbeiten der Scharrnstraße 11a und 23a. In letzteres Gebäude zieht in einem Jahr die Viadrina mit zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, mehreren Professuren und der Studierendenvertretung. Angemietet hat die Uni 1140 Quadratmeter auf fünf Etagen.