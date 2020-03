Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Händlerstammtisch und die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH (Wowi) mit ihrem "Magistrale-Magazin" hat in der Kategorie "Kampagne" den IHK-Wettbewerb "Cityoffensive Ostbrandenburg" gewonnen. Auf Platz zwei aber kommt schon die Seelower Händlergemeinschaft. 15 000 Euro kann sie nun für ihre Kampagne ausgeben, die unter dem Motto steht "Stadtleben – Wir gestalten Zukunft für Seelow". Platz drei ging an Schwedt.

Der Stolz auf den zweiten Platz für Seelow ist Ilona Höhne anzusehen. Und die Freude darüber, dass das ehrgeizige Konzept nun umgesetzt werden kann. Dabei geht es gemeinsam mit den Händlern, Handwerkern, der Sewoba und der Stadt darum, Jugendliche, die sich zum "Jugendstammtisch" zusammengefunden haben mit den Unternehmen in der Innenstadt zusammenzubringen. "Wir nutzen dabei das große Interesse der Jugendlichen an den neuen Medien. Wir wollen sie herausfordern, damit auch für die Innenstadt wirksam zu werden", erklärt die Citymanagerin der Seelower Stadtverwaltung. Natürlich werden die Jugendlichen erst noch durch Fachleute, die nun vom Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro bezahlt werden können, dafür fit gemacht. Es geht letztlich darum, eine Internetplattform für das Innenstadtgewerbe aufzubauen, das das Citymagazin ergänzt. Es werden Kurzfilme gedreht, auch Stop-Motion-Aufnahmen und Spots, wie sie heute auf Facebook oder TikTok schon gängig sind. So könnten die Angebote des Schuhladens präsentiert werden, in dem jemand ständig mit anderen Schuhmodellen gezeigt wird. Ähnlich beim Schmuck oder den Modeläden. Die Möglichkeiten können dabei kreativ erprobt werden.

Die Jugendlichen werden als "Unternehmer für einen Tag" die Berufsgruppe kennen lernen und schreiben dort ein Konzept zur Vermarktung der Dienstleistung oder der Waren.

Nachwuchswerbung gehört dazu

Neben dem Effekt, dass dabei auch die Innenstadt-Unternehmen so groß herauskommen, sollen die Jugendlichen auch als mögliche Nachwuchs-Fachkräfte begeistert werden. Der Kontakt zu den Schulen der Region soll vor allem über die Sozialarbeiter geknüpft werden. Die ersten Ergebnisse könnten dann eventuell schon zum Stadtfest vorgestellt werden, hofft Ilona Höhne. Ansonsten haben die Teilnehmer aber das ganze Jahr dafür Zeit zur Umsetzung

In der Kategorie "Event" hatte übrigens Prenzlau mit dem Konzept "Heimatshoppen" die Nase vorn.