Janett Höpner

Neuruppin Montag, 8 Uhr. Statt hinter ihren Schultischen sitzen die Jungen und Mädchen der Klasse 4a im Kreis auf Stühlen. Sie sind aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich. Katja Wendt, Koordinatorin des Vereins Ruppiner Hospiz, stellt sich und ihr Projekt-Team den Schülern vor. Eine ganze Woche haben sie nun Zeit, den Kindern ohne Stress und Lerndruck nicht alltägliche Themen näher zu bringen.

So ist der Montag dem Bereich "Werden und Vergehen" gewidmet. Aus einer Raupe entwickelt sich eine Puppe und aus dieser wird ein wunderschöner Schmetterling. Anhand eigener Babybilder und Fotos davon, wie die Schüler heute aussehen, wird jedem schnell klar: Alles entwickelt sich, entsteht und vergeht. Mit viel Eifer malen die Schüler davon ein Bild. "Krankheit und Leid", "Sterben und Tod", "Vom Traurigsein" und "Trost und Trösten" sind die Themen der anderen Tage.

Gemiedenes Thema

Auf kindgerechte Art dürfen sich die Schüler mit einem Thema Tod befassen, das in unserer Gesellschaft gemieden, wenn nicht gar totgeschwiegen wird. Denn alles, was der Mensch nicht kennt, macht Angst. Deshalb ist es so wichtig, bevor der Fall eintritt, darüber zu reden: Wie geht Abschiednehmen? Wie lange dauert Trauer? Warum müssen wir überhaupt sterben?

In Kleingruppen von bis zu sechs Schülern wird nun gebastelt, gemalt und gesungen. In diesen Teams entsteht eine Atmosphäre, die es den Kindern ermöglicht, auch über eigene Erfahrungen zu sprechen und Worte für Gefühle zu finden. Sie können aber auch Farben einem Gefühl zuordnen und dann mit den Fingern ein "Gefühlsbild" malen.

Neue Kenntnisse

Nach jeder Stunde kommen die Gruppen wieder zusammen und werten gemeinsam die zuvor erstellten Plakate und neu erworbenen Kenntnisse aus. Jeder Schüler der Klasse 4a ist, wie sich herausstellt, schon auf die eine oder andere Weise mit dem Thema "Sterben" in Berührung gekommen. Es ist also höchste Zeit, sich mit mit dem Tod zu beschäftigen. "Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Schüler mit dem Thema so viel offener und entspannter umgehen als viele Erwachsene" sagt Katja Wendt. Die Gefühle auszudrücken, Fragen stellen zu können und die verschiedenen Wege des Trostes zu suchen, gefällt den Schülern.

Spätestens beim Abschlussfest am Freitag verschwindet auch der letzte Zweifel, ob das Tod, Sterben, Vergänglichkeit und ihr Folgen schon in der vierten Klasse behandelt werden sollten. Denn die Begeisterung der Mädchen und Jungen bei der Präsentation ihrer Wochenergebnisse ist echt und macht auch die anwesenden Eltern stolz.