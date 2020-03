Victoria Dzidziguri (26) aus Georgien: "In Georgien feiern wir am Frauentag richtige Partys. Dort ändert sich auch langsam das Rollenbild der Frau, in der Großstadt aber schneller als im Dorf. Meine Großeltern denken zwar schon noch, dass die Frau eher in die Küche gehört, aber in meiner Generation sehen wir das anders." © Foto: Conradin Walenciak

Tatiana Tikhonova (26) aus Russland: "Ich finde das Frauenbild in Russland schrecklich. Viele Frauen sagen von sich selbst, dass sie schwach sind und vom Mann beschützt werden wollen. Und das, obwohl sie so viel arbeiten und sich meistens auch noch alleine um den Haushalt kümmern müssen. Da machen viele Männer gar nichts. Frauen sind in Wirklichkeit so stark. Ich habe das früh bei meiner Mutter gesehen: Mein Vater war Alkoholiker, als ich klein war. Meine Mutter hat das aufgefangen. In Russland ist es auch so, dass alleinstehende Frauen nicht viel Respekt bekommen – egal, ob sie jung sind oder älter. Meine Schwester hat mit 23 Jahren ihr erstes Kind bekommen, ich bin 26 und gelte dafür jetzt schon als alt und bekomme Druck aus der Familie. Auch deswegen möchte ich nicht in Russland bleiben. © Foto: Conradin Walenciak

Rachele Zafarana (20) aus Italien: "In Italien gibt es kaum spezielle Veranstaltungen zum Frauentag. Also, den Feiertag gibt es dort natürlich auch, aber da passiert dann nichts besonderes. Was die Rolle der Frau betrifft, sind wir gerade dabei, etwas zu verändern. Gerade die jüngeren Frauen versuchen, mit diesem veraltetem Bild von der Mama in der Küche zu brechen. Das ist schwierig, aber wir geben uns Mühe. Wie ich mir meine Zukunft vorstelle, weiß ich noch nicht. Da bin ich gerade dabei, das herauszufinden." © Foto: Conradin Walenciak

Lilit Ayvaziyan (23) aus Armenien: "Der Feminismus ist in Armenien auf dem Vormarsch. Das ist auch notwendig, denn vielerorts gibt es noch Vorurteile gegenüber Frauen, der Sexismus ist noch weit verbreitet. Es ist auch so, dass Frauen in Armenien nicht rauchen dürfen. Offiziell ist das nur etwas für Männer." Lilit Ayvaziyan, Armenien © Foto: Conradin Walenciak

Hana Burić (24) aus Kroatien: "Das Frauenbild in Kroatien ist sehr traditionell: Die Frau kümmert sich um die Familie und den Haushalt, der Mann verdient das Geld. Mich stört das nicht, denn ich bin auch eher traditionell. Mir wäre es am liebsten, dass, wenn ich später eine Familie habe, der Mann ganztags arbeitet und ich halbtags. Danach kümmere ich mich um die Kinder. Feminismus ist wichtig. Aber wenn er zu radikal wird, gefällt mir das nicht." © Foto: Conradin Walenciak