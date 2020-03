Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Bis zu 553 Euro brutto weniger im Monat: Die Gehaltsunterschiede zwischen Leiharbeitskräften und Angestellten der Gemeinde waren teils enorm. Waren, weil die einen wie die anderen künftig nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Ost (TVöD-Ost) bezahlt werden sollen. Einen entsprechenden Beschluss der Gemeindevertretung auf Antrag der Linken soll die Verwaltung jetzt umsetzen.

Dabei ist die Zahl der Leiharbeiter in der Gemeinde nicht hoch, wie von Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) vorgelegten Zahlen zu entnehmen ist. Von 2016 bis 2019 gab es in Schöneiches kommunalen Einrichtungen elf solcher Beschäftigungsverhältnisse – in acht Fällen waren es Kita-Erzieherinnen, einmal Vertretung im Schulsekretariat und zweimal Vertretungskräfte im Rathaus. Bezahlt wurden auch sie nach Tarif, allerdings nach dem, den die Gewerkschaften mit dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsfirmen ausgehandelt hat. Die darin festgesetzten Bezüge liegen unter denen nach TvöD-Ost. In Schöneiche machte der Unterschied dem Bürgermeister zufolge im Monat zwischen 212 und besagten 553 Euro bei gleicher Qualifikation und gleichem Einsatzbereich aus.

Für Linken-Fraktionschef Fritz Viertel eine Ungerechtigkeit und ein nicht haltbarer Zustand, sodass seine Fraktion den Antrag auf gleiche Bezahlung stellte. Der stieß in der Gemeindevertretung auch auf Widerspruch. Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft wertete den Vorstoß als nicht zulässigen Eingriff ins Tarifrecht und empfahl dessen Ablehnung. Der Sozialausschuss dagegen plädierte für Zustimmung, die der Antrag in der Gemeindevertretung letztlich ja auch erhielt.

Der Gemeinde entstehen mit dem Beschluss Mehrkosten, wenn sie Leiharbeitskräfte einsetzt. Das, überlegte Artur Pech (Linke) in der Diskussion, könne wiederum eine Art Ansporn sein, Leiharbeit nur dann zu nutzen, wenn es unumgänglich ist. Daniela Westphal (Unabhängige Bürger Schöneiches/UBS) berichtete aus Berlin, dort habe man sich politisch auf einen Stundenlohn von 25 Euro für Erzieher geeinigt, die als Zeitarbeitskräfte tätig sind. Die Folge sei, dass in der Praxis Leiharbeiter mit einer niedrigeren Qualifikation zur Vertretung von Erziehern beschäftigt werden.

Aus dem Rathaus heißt es, das Leiharbeitskräfte in Schöneiche als Krankheitsvertretung eingesetzt werden, wenn eine Stelle aus dienstlichen Gründen nicht für die sechswöchige Dauer des Anspruchs auf Lohnfortzahlung unbesetzt bleiben kann oder wenn sich abzeichnet, dass ein krankgeschriebener Angestellter eher zurückkehrt. Mit der Neuregelung werden nach Berechnungen der Gemeinde um ein Fünftel höhere Kosten zur Bezahlung von Leiharbeitskräften fällig, weil neben dem Gehalt auch noch eine Vermittlungsgebühr und die Mehrwertsteuer für die Zeitarbeitsfirma zu Buche schlagen.

Bei der Stadt Erkner, die im Gegensatz zu Schöneiche keine kommunalen Kitas betreibt, werden keine Leiharbeiter beschäftigt. Es gebe derzeit auch keine entsprechenden Pläne, berichtet Sprecherin Daniela Sell. "Wenn zum Beispiel durch eine längere Krankheit ein Mitarbeiter ausfällt, wird die anfallende Arbeit auf mehrere Arbeitskräfte verteilt." Das könne auch zur Folge haben, dass manches erst zeitverzögert abgearbeitet wird oder Überstunden anfallen.