Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Ein Film über die Kraft der Musik zeigt die Kirchengemeinde Premnitz in der Arche am 10. März, 19.00 Uhr. "Vier Minuten" spielt in einem Frauengefängnis und erzählt vom gebotenen Klavierunterricht. "Ein großartiger Film über die Kraft der Musik, Auflehnung und Hingabe, leidenschaftlich und kraftvoll in Szene gesetzt", heißt es in der Kirchenpost der Gemeinde über den deutschen Film, der 2007 in die Kinos kam.

Pianistin Traude gibt im brandenburgischen Frauengefängnis Luckau Klavierunterricht und entdeckt Jenny, eine unberechenbare, aggressive aber hochbegabte junge Frau. Traude überredet sie dazu, Unterricht bei ihr zu nehmen und am Wettbewerb "Jugend musiziert" teilzunehmen. Während der Übungsstunden erfahren die beiden Frauen mehr aus ihren Vorgeschichten. Jenny - vom Vater einst missbraucht - rastete aus und nahm die Schuld für einen Mord, den ihr Liebhaber beging, auf sich. Traude unterhielt in Kriegszeiten eine lesbische Beziehung zu einer Kollegin, die sie an die SS verriet.