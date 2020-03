Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Stadt Bernau schließt sich den Kommunen in Deutschland an, die sich zur Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die an der türkisch-griechischen Grenze festsitzen, bereit erklären. Mehrheitlich befürworteten die Stadtverordneten am Donnerstag einen Eilantrag, den die Linke-Fraktion eingebracht hatte.

Danach soll Bürgermeister André Stahl (Linke) mit Landrat Daniel Kurth (SPD) erörtern, "welche Möglichkeiten es gibt, die vom Landkreis betriebene Flüchtlingsunterkunft in Bernau zu nutzen, um minderjährige Geflüchtete aufzunehmen".

Linke-Fraktionschef Dominik Rabe hatte die Vorgänge an der 200 Kilometer langen Grenze zwischen Griechenland und der Türkei als eine "riesige menschliche Katastrophe" bezeichnet. "Es geht uns darum, Verantwortung zu übernehmen. Es geht um Menschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität", begründete er die Initiative seiner Fraktion.