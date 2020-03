Manfred Lutzens

Brandenburg Als sich im März 1960 Brandenburgs Stadtverordnete zur 2. Tagung im Altstädtisches Rathaus trafen, hatten sie – wieder einmal eher als Marionetten – einer von den SED-Machthabern allumfassend inszenierten, riesigen Kampagne ihre Zustimmung zu geben. Mit dieser sollte nun allerorts umgehend die Landwirtschaft vollends kollektiviert werden. So setzten auch in unserer Heimatstadt, wo es noch zahlreiche private Ackerbürger gab, Scharen von übereifrigen und zudem überzeugten Funktionären, Propagandisten sowie Agitatoren alles daran, nach dem Vorbild des "Bruderlandes" Sowjetunion mit seinen Kolchosen nun auch bei uns ohne Wenn und Aber landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) zu bilden. Vornehmlich in der Brielower Vorstadt sowie am Marienberg-Abhang (Fohrder Straße) befanden sich seit Generationen traditionsreiche Bauernwirtschaften. Dem schier unerträglichen Druck folgend, wurden dort schließlich die LPG "Fritze Bollmann"(!) sowie "Allewege" (wohl in Anlehnung an den alten Spruch "Hie guet Brandenburg allwege") gegründet. Viele Aussprachen, ja, bitterböse Auseinandersetzungen gingen einher. Allerdings blieb den beiden Genossenschaften nur eine sehr begrenzte Überlebenszeit, denn Ende der 1960er Jahre bewirkte das inzwischen erreichte Rentenalter der meisten ihrer Mitglieder schließlich die Auflösung.

Zurück zum Werbefeldzug im Frühjahr 1960. Mit dieser großangelegten Aktion brachte die herrschende Arbeiter- und Bauernpartei ihre bereits 1952 eingeleitete Enteignung der zumeist jedoch widerwilligen Landwirte endlich zum Abschluss. Und so kam es nun beispielsweise auch im Stadtteil Plaue (inklusive Charlottenhof) zur Bildung der Genossenschaften "Florian Geyer" und "Plauer See". In Kirchmöser gab es nun gar eine LPG namens "Rotes Banner"(!). Wie allerorts ging es damals im Lokal der Plauer Gartenstadt ebenfalls hitzig, ja geradezu tumultartig her. Den Beitritt machte man den so arg in die Bredouille gebrachten Bauern z. B. mit einem seinerzeit noch seltenen Fernsehapparat schmackhaft. Andererseits drohten bei Ablehnung erste Repressalien. So sollten diese Landwirte dann vom Beliefern mit Viehfutter bzw. Bereitstellen von Technik seitens der Maschinen-Traktoren-Stationen "zurückgestellt" werden; aber trotzdem mussten sie ihr Abgabesoll erfüllen. Ansonsten folgten zumeist Strafurteile per Gericht.

Der massive ökonomische und psychologische Druck führte seinerzeit dazu, dass immer mehr Bauern in den Westen flüchteten (bis August ’61 offene Grenzen). Etliche zogen sogar den Freitod vor, andere verkrafteten die Drangsal nie mehr. Längst gab es wieder Versorgungsengpässe, so auch bei Butter. Die Geschäfte durften nur bestimmte Mengen abgeben, hatten eine Zeitlang sogar Kundenbücher zu führen. Schüler, Soldaten usw. mussten auf den Feldern oft helfen, da mittlerweile zahlreiche Gehöfte verwaist waren. In den umliegenden Dörfern unserer Stadt gab es vor 60 Jahren bei jener Kampagne namens "Sozialistischer Frühling auf dem Lande" unbeschreibliche Auseinandersetzungen. Mit Lautsprechern, Schmähgesängen, Sprech-Chören von Agitations- und FDJ-Gruppen wollte man die Landwirte für eine der drei LPG-Typen weich machen. "Bauer Müller, versteck’ dich nicht, denn auch dich der Sozialismus kriegt" oder "Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein" - waren nur einige der dumpfen Parolen dieses "Feldzuges". Und sarkastisch hieß es in einer von SED-Autorin Langnickel verfassten Chronik zum März anno 1960: "Viele Genossen (...) verlassen für einige Wochen ihren Arbeitsplatz, um den Bauern zu helfen, den Weg zur sozialistischen Entwicklung in der Landwirtschaft zu gehen". Welch ein Hohn!