Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wut und Verzweifelung machen sich breit unter den Angehörigen, die ihrer Verstorbenen auf der Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof I in Zehdenick mit Blumen gedenken wollen. Die Stadt sollte dringend ihre Friedhofssatzung überarbeiten, forderten erboste Seniorinnen in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung von der Verwaltung einen würdigeren Umgang mit dem Totengedenken.

Eine Blume zum Geburtstag oder ein kleines Gesteck, das könne doch niemanden ernsthaft stören. Stattdessen sei es in jüngster Zeit vorgekommen, dass der Blumenschmuck im Müll gelandet sei. Dann seien bei den Betroffenen Tränen geflossen angesichts des pietätlosen Umgangs, klagten die Seniorinnen.

Ja, es stimme, dass laut Satzung die Urnengemeinschaftsanlage beräumt werde, wenn dort entgegen der Satzung Blumenschmuck oder anderes abgelegt werde, bestätigte Fachberiechsleiter Fred Graupmann die rigorose Umsetzung der Friedhofssatzung. Dass aber Blumen direkt von den Grabstellen in den Mülle geworfen worden sein sollen, könne er sich nur schwer vorstellen. Wenn so etwas passiert sei, müsse so etwas überprüft werden. Dass die Stadt mit einer Satzungsänderung auf die Kritik reagieren wird, schlossen einzelne Abgeordnete eher aus. Es gebe ja schließlich andere Formen der Beisetzung, wie in einem Urneneinzelgrab, erinnerte der Abgeordnete Bernd Halle (WG Schorfheide) daran, dass mit der Wahl der Gemeinschaftsanlage auch bestimmte Einschränkungen verbunden sein müssten. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Grabstellen freigehalten werden müssten, um die Gemeinschaftsanlage leichter pflegen zu können.