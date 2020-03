Volkmar Ernst

Klosterfeld/Liebenwalde (MOZ) Sie sind eigentlich Berliner. In der Karl-Marx-Allee haben Petra und Kay Zilliges gewohnt. Auf der Suche nach einer neuen, vor allem bezahlbaren Wohnung kamen die beiden auf die Idee: Warum nicht im Umland nach einem Haus suchen? Gesagt, getan, fanden sie vor gut drei Jahren in Klosterfelde ein Grundstück samt Haus. "Dieser Wechsel hat unser Leben total verändert", sagen sie unisono. Das Haus ist bezogen, der Garten angelegt. Doch sie haben keinen Ziergarten, sondern ein Nutzgarten, in dem Gemüse und Obst wächst. Nicht nur einen Hund haben sie, sondern auch Hühner und sogar Küken, die erst vor wenigen Tagen im Brutkasten aus dem Ei geschlüpft sind.

Der Umzug nach Klosterfelde hat nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Lebenseinstellungen verändert. "In der Stadt haben wir uns nur wenige Gedanken über das Leben auf dem Dorf gemacht", erzählt Petra Zilliges. "Wir haben immer gedacht, das ist eine Idylle, eine heile Welt. Die Bauern füttern und halten Vieh, im Garten wächst das Gemüse. Doch wir haben auch feststellen müssen, dass die Idylle gar nicht so heil und die Landwirtschaft durchaus ein hartes Geschäft ist, um davon leben zu können", so die Ex-Berlinern und Neu-Klosterfelderin weiter.

Das ist der Hintergrund, vor dem dann die Idee mit der Klimawiese entstanden ist. "Zum einen wollen wir etwas aktiv für den Umwelt-, Natur- und Artenschutz tun. Zum anderen wollen wir den Städtern einen Möglichkeit bieten, sich daran zu beteiligen, ohne gleich aufs Land umzusiedeln", erklärt Kay Zilliges das Angebot.

In der Nähe von Freienhagen haben sie ein rund 7 000 Quadratmeter großes, brachliegendes Grundstück gekauft und wollen es der Natur überlassen. "Nicht ganz", schränkt Kay Zilliges ein. Wir wollen daraus ein Streuobstwiese machen. Alte Arten von Äpfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäumen sollen dort gepflanzt werden, um diese Arten zu erhalten. Hinzu kommen unterschiedliche Sträucher, die so Insekten aber auch Maus, Hase und Fuchs einen Lebensraum bieten sollen. Ein Insektenhotel steht bereits auf dem Hof in Klosterfelde und soll im Sommer nach Freienhagen gebracht werden.

Das alles ist nicht zum Nulltarif zu haben, sondern hat seinen Preis. Wer einen Baum sponsert, der zahlt 85 Euro inklusive Pflege. Wer sein Namensschild daran wiederfinden will, ist mit 99 Euro dabei. Ein Quadratmeter Wiese ist für drei Euro pro Jahr zu haben, für immer sind 19,50 Euro zu zahlen. "Wir wollen damit keine Geschäfte machen", erklärt Zilliges. "Doch wir müssen zumindest so viel einnehmen, dass der Kaufpreis und die Unterhaltungskosten wie Grundsteuer damit zu finanzieren sind." Nehmen sie tatsächlich mehr Geld ein, soll es für den Kauf weiterer Flächen verwendet werden.

www.klimawiese.de