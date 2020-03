Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das kooperative Verfahren zur Entwicklung des Packhofgeländes wird fortgesetzt. Bedeutet: alle BrandenburgerInnen können weiterhin Ideen einbringen. Zumindest zum "Solitärpunkt im nördlichen Bereich", dem die Stadt in ihrer neuen Beschlussvorlage besonderes Augenmerk widmet – basierend auf dem im Frühjahr 2019 begonnenen gemeinschaftlichen Planungsvorspiel. Erst konnte jedermann innerhalb von drei Monaten Nutzungs- und Gestaltungsideen für den Packhof einbringen, was 47-fach geschah. Die Beiträge wurden im November 2019 durch das einberufene Werkstattgremium in drei Sitzungen gesichtet und bewertet, woraufhin man fünf Beiträge öffentlich aus- und zur Diskussion gestellt hat. So wurde sich auf eine "grüne Linie" sowie Art und Maß der Nutzung sowie Gestaltung der unbebauten und zu bebauenden Flächen geeinigt. Die Empfehlungen des Gremiums führen nun zum neuen Beschlussvorschlag "als Grundlage für das Verfahren zur weiteren Entwicklung des Packhofgeländes". Am 11. März wird sich damit der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr befassen, am 16. März der Hauptausschuss und am 25. März die Stadtverordnetenversammlung. Laut Vorlage soll auf der nicht bebaubaren Freifläche "ein innerstädtischer öffentlicher Park entstehen... Sein prägender Charakter soll der eines Landschaftsparks sein, eingelagert sind noch weiter zu qualifizierende Themen wie Anlagen für Sport, Spiel und Freizeit im Einklang mit den anderen Nutzungen. Die Wasserlinie ist von aktiven Freizeitangeboten freizuhalten, die öffentliche Zugänglichkeit ist zu gewährleisten. Ein Übergangsbereich muss zwischen Bebauung und Grünfläche vermitteln." Die Bebauung müsse ökonomisch, ökologisch, sozial verträglich und gestalterisch anspruchsvoll sein. Ziel ist "ein lebendiges, durchmischtes, die Innenstadt aufwertendes und stützendes Quartier." Die Hauptnutzung solle gemäß Rahmenplan das Wohnen (80%) einnehmen, ergänzt um Gewerbe" (20%) im Erdgeschoss. Denkbar sei auch ein Gewerbeschwerpunkt im Umkreis des Stadtwerkegebäudes, "da hier mit den größten Einschränkungen durch Altlasten zu rechnen ist." Die gewerbliche Nutzung könne generell auch ein kleines Beherbergungsobjekt einschließen.

Jedenfalls soll ein autoarmes, "eigenständiges Quartier mit eigenem Charakter und architektonischem Anspruch entwickelt" werden, "die Höhe der Gebäude soll drei bis fünf Geschosse betragen" und eine starke bauliche Kante zum Grünraum definieren, "die als Stadtsilhouette wirken kann." Abschließend wird empfohlen, "ein kooperatives Verfahren durchzuführen, da hiermit der begonnene Dialog fortgesetzt werden kann."

Stimmen die Stadtverordneten zu, muss die Verwaltung einen entsprechenden Auslobungstext vorbereiten.

In dem soll möglichst auch schon die Inselspitze eine greifbarere Rolle spielen. Die aktuelle Beschlussvorlage liefert immerhin Anhaltspunkte: "Beim Standort des Solitärs handelt es sich um einen exponierten Standort, der eine Nutzung verdient, die einen Bedeutungsbeitrag für die Stadt leisten soll. Es ist dabei von einer ganzjährigen Nutzung und einer geringen überbauten Fläche auszugehen."

Ob es dort einmal gastlich, musikalisch, sportlich, künstlerisch, gesundheitsfördernd, altersübergreifend zugehen wird, hofft Oberbürgermeister Steffen Scheller mit Hilfe der BRAWO-LeserInnen herauszubekommen. Sozusagen ein erweitertes kooperatives Verfahren. Senden Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns Ihre Vision für den "exponierten Standort". Vielleicht nach dem nächsten Spaziergang auf dem Packhof-Areal?

Schreiben Sie uns bis zum 15. März ein paar Zeilen an redaktion-brb@brawo.de oder auf die BRAWO-Facebookseite und wir stellen Ihre Ideen (oder je nach Vielzahl eine Auswahl) online zur Abstimmung. Steffen Scheller: "Ich bin gespannt auf Ihre Einfälle."