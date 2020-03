BRAWO

Brandenburg an der Havel (Redaktion) Für den Grafiker und Metallbildhauer Rainer Henze stellt das Wechselverhältnis zwischen Individuum, Gesellschaft und Natur ein unerschöpfliches Reservoir dar, aus dem er Ideen und Metaphern für seine Bilderfindungen schöpft. In filigranen Aquatinta- Radierungen und Plastiken aus Stahlblechen zeigt der in Leipzig geborene Künstler Menschen und Tiere als Akteure in seinem ganz persönlichem "Figuren-Theater". Die künstlerischen Kommentare zur großen und kleinen Welt haben sehr unterschiedliche Klangfarben. Manchmal mahnend kritisch, nicht selten aber auch lyrisch heiter bzw. surreal fallen die grafischen und plastischen Reflexionen des Rainer Henze aus. Was alle Darstellungen eint, sind die prägnanten Formfindungen mit hohem Wiedererkennungswert und die handwerkliche Präzision mit der sie umgesetzt werden. Seine Ausstellung unter dem Titel "Figuren-Theater" wird nun am Samstag, 14. Märr, um 16 Uhr in der Galerie Sonnensegel eröffnet und dort bis zum 5. Juni zu sehen sein. Rainer Henze selbst wird zur Vernissage anwesend sein und mit den Ausstellungsgästen ein originalgrafisches Ausstellungsplakat drucken, das auf Wunsch signiert werden kann.