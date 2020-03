Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Eigentlich hatten die Stadtverordneten dem Vorhaben bereits vor Wochen zugestimmt (wir berichteten). Wegen einer Änderung des Teilflächennutzungsplans sowie für die Aufstellung des Bebauungsplans landete das Thema aber erneut auf der Tagesordnung. Und einige Abgeordnete hatten Bedenken.

So kritisierte SPD-Mann Rainer Hollin, dass die Anlage so nah am Radweg und am ehemaligen Waldcampingplatz gebaut werden soll. Auch Walter Mathesius sorgte sich, weil der Solarpark sehr dicht an der L 19 stehen soll. Das war im letzten Bauausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung so nicht vorgesehen", so Matthesius. Die Befürchtung: der Anblick des Solarparks könnte den touristischen Reiz der Drei-Seen-Stadt beeinträchtigen.

Strom für 8 300 Haushalte

Der kaufmännische Geschäftsführer des Vorhabenträgers Sunovis GmbH, Markus Renz, versuchte, den Abgeordneten ihre Bedenken zu nehmen. So sei die Größe des Parks längst nicht in Stein gemeißelt. Im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens würden schließlich auch die Träger öffentlicher Belange beteiligt, die etwaige Einwände einbringen können. "Der Plan, der jetzt vorliegt, ist nicht der, der am Edes Tages umgesetzt wird", so Renz.

Er sicherte auch zu, dass Hecken als Sichtschutz gepflanzt würden, um das Landschaftsbild nicht zu sehr durch die Anlage zu beeinträchtigen. "Ich denke, aus verkehrsrechtlichen Gründen werden ohnehin mindestens zehn Meter Abstand zur Straße nötig sein", so der Unternehmer. Ziel sei es dennoch, so nah wie möglich an die Straße heranzukommen. "Je mehr Fläche wir nutzen können, desto wirtschaftlicher wird das Ganze."

Die Befürchtung, dass das Ackerland, auf dem die Solarzellen errichtet werden sollen, unbrauchbar wird, konnte Renz entkräften. Zum einen sei der Boden für Landwirtschaft unbrauchbar. Zum anderen werden die Solarzellen so aufgestellt, dass maximal 50 Quadratmeter Bodenfläche versiegelt würden. "Die Stahlpfosten können später rückstandslos wieder entfernt werden."

Renz versuchte den Abgeordneten das Projekt noch mit Zahlen schmackhaft zu machen. So könnten durch den Solarpark bis zu 8 300 Zweipersonenhaushalte versorgt werden. Durch den Ökostrom könne in einem Jahr so viel CO2 eingespart werden, wie er auf 180 Hektar Waldfläche eingespeichert würde. Zwar beabsichtigt die Sunovis, den Strom über einen Abnahmevertrag mit einem großen Anbieter auch an der Börse zu vermarkten. Ein Großteil solle aber vor Ort an die Abnehmer gehen. Nicht zuletzt stellte Markus Renz Lindow finanzielle Vorteile in Aussicht. Da 70 Prozent der Gewerbesteuer vor Ort abzuführen sind, könnte Lindow bei 30 Jahren Laufzeit der Anlage bis zu 1,4 Millionen Euro an Steuern einnehmen. Die Stadtverordneten stimmten letztlich zu.