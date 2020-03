Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Bei Ihnen Zuhause ist die Pubertät ausgebrochen? Einen spannenden Vortrag über das Phänomen Pubertät mit anschließender Diskussion präsentiert der Humanistische Regionalverband Brandenburg/Belzig e.V. am 16. März 2020 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus Altstadt. Die Berliner Familientherapeutin Eva-Maria Kaes (Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Trainerin in der Elternbildung und Familiencoach) betrachtet und analysiert das Phänomen auf ganz eigene Art, so dass ZuhörerInnen neue Perspektiven und Lösungsansätze erfahren.

Viele Eltern fürchten sich vor dieser Zeit, bringt die Pubertät doch manchmal selbst die stabilste Eltern-Kind-Beziehung ins Wanken! Eltern sind überfordert, die Kinder auch. Eine Zeit voll aufregender Veränderungen, Spannungen, Verwirrungen und Schwierigkeiten. Doch was ist Pubertät überhaupt? Warum gibt es bei jeder Kleinigkeit Streit? Und was können Eltern tun? Der Abend des 16. März‘ kann für Aufklärung sorgen. Im Bürgerhaus Altstadt, Bäckerstraße 14.