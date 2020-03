Matthias Henke

Gransee Nicht unmittelbar zum Beschluss stand das Thema "Entwicklung von Solarflächen entlang der Bahnflächen in Gransee" an, das der Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr am Donnerstag auf der Tagesordnung hatte.

Bastian Fiedler von der Firma Trianel aus Aachen stellte die Unternehmenspläne vor, bei Gransee einen Solarpark zu errichten. Landauf, landab sei Trianel dabei, dafür in Frage kommende Flächen zu identifizieren, sagte Bastian. Frühzeitig sollten die Lokalpolitiker informiert werden, bevor ins Genehmigungsverfahren eingestiegen wird. Werde ein Verfahren schließlich angestoßen, dauere es bis zur Umsetzung etwa zwei Jahre. Auf Nachfrage aus den Reihen der Ausschussmitglieder blieb der Trianel-Projektleiter allerdings vage, was die Dimensionen der Solarflächen angeht. "Zwischen sieben und 15 Hektar", lautete seine Angabe. Gedeckelt sei eine solche Anlage bei einer Leistung von zehn Megawatt. Betont wurde, dass das Unternehmen derartige Anlagen entwickele, um sie dauerhaft selbst bis zu 30 Jahre zu betreiben, nicht um sie weiterzuver­äußern. Mit Gewerbesteuereinnahmen könne die Kommune rechnen, da die Abschreibung der Investitionen linear erfolge.