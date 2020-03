Das Haus an der Karl-Marx-Straße wurde durch die Explosion zerstört. © Foto: Antje Jusepeitis

Volkmar Ernst

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Toter, vier Verletzte und eine vermisste Personen, das ist das Resultat der Explosion eines Mehrfamilienhauses am Sonnabendvormittag an der Karl-Marx-Straße 35 in Hohen Neuendorf. Das bestätigten die Feuerwehrleitstelle und Polizeisprecher Stefan Rannefeld.

Um 11.10 Uhr wurde das Unglück gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Rettungskräften aus den drei Ortsseilen der Stadt Hohen Neuendorf und Birkenwerder im Einsatz. Auch der Katastrophenschutz des Landkreises hilft.

Zwei Rettungshubschauber wurden geordert, eine schwerstverletzte Person musste ins Unfallklinikum nach Berlin geflogen werden. Zusätzlich wurde die Rettungshundestaffel aus Berlin angefordert, um nach der vermissten Person zu suchen.

Während der Explosion befanden sich von den gemeldeten sieben Bewohnern sechs und eine weiter Person im Haus. Sechs konnten inzwischen geborgen werden, nach einer Person wird weiterhin gesucht. Die Bewohner des Hauses werden von der Notfallseelsorge betreut. Sie kamen bei Bekannten und Verwandten unter, so Stadtsprecherin Ariane Fäscher.

Der Umkreis um das Haus wurde weiträumig abgesperrt. Die Karl-Marx-Straße bleibt zwischen Kreisverkehr und B 96 gesperrt. Das THW hat schwere Technik angefordert, um das Haus abzustützen und zu stabilisieren. Die Berufsfeuerwehr Berlin unterstützt den Einsatz mit Personal und Technik. Rund um das Gelände wurden die Medien, also Strom, Gas und Wasser abgeschaltet. Nach Angaben von Rannefeld besteht eine akute Einsturzgefahr. Zur Ursache der Explosion konnten bislang keinen weiteren Angaben gemacht werden.