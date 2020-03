BRAWO

Brandenburg an der Havel Archäologisch unterscheiden sich im Allgemeinen Äxte von Beilen durch das Vorhandensein eines Schaftlochs. Eine weitere Besonderheit stellen jedoch die sogenannten Bootsäxte dar. Sie gehören zu den elegantesten Kleinplastiken aus Stein, die während der Steinzeit geschaffen wurden. Waren diese Äxte Statussymbol und schlossen aufgrund ihrer Ausgestaltung die Verwendung als Waffe oder Werkzeug aus? Diese Fragen werden in der Führung "Die Axt im Haus – Eine Streitaxt aus Dahme" aus der Reihe "Fund im Fokus" am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr beantwortet. Außerdem wird eine Axt dieses Typs, gefunden in Dahme und datiert in die Zeit 2800 bis 2200 v.Chr. näher beschrieben.

Der Eintritt ins Museum kostet 5, erm. 3,50 Euro. Familien zahlen 10 Euro. Eine zusätzliche Führungsgebühr wird nicht erhoben.