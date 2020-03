Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Das Coronavirus hat jetzt wahrscheinlich auch Ostprignitz-Ruppin erreicht. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind drei Personen aus Neustadt betroffen. Die drei Mitarbeiter des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes hatten demnach am vergangenen Montag in einer mehrstündigen Beratung in Neustadt Kontakt zu einer jetzt auf COVID-19 positiv getesteten Person aus Berlin.

Die drei Mitarbeitenden des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes gelten daher als ansteckungsverdächtig und entsprechend der Falldefinition des Robert-Koch- Institut als begründete Verdachtsfälle. Sie müssen dürfen nun zwei Wochen lang keinen Kontakt mehr zu anderen Personen haben und müssen bei Krankheitssymptomen auch getestet werden.

"Da nicht absehbar ist, wieweit in der letzten Woche eine Infektionskette dieser drei ansteckungsverdächtigen Personen auf weitere Mitarbeiterinnen im Gestüt bereits stattgefunden hat, ergehen nach Infektionsschutzgesetz Auflagen an die am heutigen Sonnabendstattfindende Großveranstaltung ,Hengstpräsentation’ in der Graf von Lindenau-Halle", teilte die Kreisverwaltung mit.

Der Veranstalter hat demnach sicherzustellen, dass während des Programms keiner der Teilnehmer innerhalb der vergangenen zwei Wochen aus einem aktuell als Risikogebiet bezeichnetem Gebiet kommt, keiner der Teilnehmer Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall innerhalb der vergangenen zwei Wochen hatte. Zudem darf niemand an der Veranstaltung teilnehmen, der Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Halsschmerzen und eine Lungenentzündung hat. Zudem muss eine Liste alle Teilnehmer inklusive Kontaktdaten erstellt werden.

Weitere Infos gibt es online unterwww.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.htmlund ww.rki.de/covid-19.