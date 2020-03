Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Wochen künden die Schaufenster am Dresdener Platz von der Neueröffnung eines 24-Stunden-Spät-Shops in der "Banane". Doch hinter den Fenstern war der Raum mit Folien verhangen, "Mitarbeiter gesucht" las man auf Schildern. Nun hat Inhaber Mussar Mutlow sein Team gefunden. "Fünf, sechs Leute habe ich zusammen. Am Montag geht es los", sagt er. Die ersten Wochen werde sein Laden von 6 bis 22 Uhr geöffnet haben und noch nicht, wie angekündigt, rund um die Uhr. Grund sei, dass er noch auf Genehmigungen vom Bauamt warte, sagt Mussar Mutlow.