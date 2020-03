Mathilde Walczak

Frankfurt (Oder) Am Mittwoch trafen sich mehrere Interessierte vor dem Hauptgebäude der Europa-Universität, um mehr über Frauen, die eine wichtige Rolle in Frankfurt gespielt haben, zu erfahren. Im Rahmen der Frauenwoche hatte Annika Vorholz zum Stadtspaziergang "FrauenOrte" eingeladen und stellte 14 Frauen aus vier Jahrhunderten vor.

Eine von ihnen ist Justine Sigemundin. Geboren wurde sie 1636 in Niederschlesien. Nachdem sie mit 20 eine Scheingeburt erlebt hatte, entschied sie sich, Hebamme zu werden. An einer Universität studieren konnten Frauen damals nicht, weshalb sie den Beruf autodidaktisch erlernte und armen Bäuerinnen jahrelang bei Geburten zur Seite stand. Über ihre Kenntnisse schrieb sie ein Buch, das 1689 von der Viadrina in Frankfurt akademisch anerkannt wurde. Dies war wesentlich für die Veröffentlichung des Werkes mit dem langen Titel "Die Königl Preußische und Chur-Brandenb. Hof-Wehe-Mutter, Das ist: Ein höchst nöthiger Unterricht von schweren und unrecht-stehenden Geburthen". Eine Zeitlang war es ein wichtiges Lehrbuch für Hebammen. Seit 2014 erinnert eine Tafel im Ehrenhof des Hauptgebäudes an Justine Sigemundin.

Vor dem Lichtspieltheater der Jugend erzählte Annika Vorholz von Else Noack. Sie war die erste Frau, die Oberbürgermeisterin in Frankfurt wurde. Ihre Amtszeit fiel in die 1950er-Jahre, den Wiederaufbau der Stadt und der Wiedereröffnung des Kinos. Noack wurde 1913 in Züllichau geboren, arbeitete zuerst als Verkäuferin und war später Hausfrau. 1946 trat sie der SED bei und wurde zweimal – 1955 und 1957 – zur Oberbürgermeisterin gewählt. 1960 berief man sie aus ihrem Amt ab. Sie blieb aber politisch aktiv und war unter anderem Mitglied des Rates des Bezirkes in Potsdam. 2001 ist sie in Frankfurt gestorben.

"Wir wollten auch unbedingt eine Frau aus Słubice vorstellen" sagt Annika Vorholz, als die Gruppe vor der Brücke nach Polen steht. Krystyna Moczydłowska kam 1946 in Słubice zur Welt. Sie war als Buchhalterin in der Gesamtschule der Stadt tätig und setzte sich ihr Leben lang ehrenamtlich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein. Sie gründete den Polnischen Behindertenverein (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem) mit und war Vorsitzende der Słubicer Ortsgruppe. Moczydłowska engagierte sich dafür, dass behinderte Menschen die Möglichkeit haben, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen. Dafür organisierte sie zahlreiche Exkursionen, Feste, Ausstellungen. Sie starb 2013 und wurde ein Jahr später für ihre Engagement zur Ehrenbürgerin der Stadt Słubice ernannt.

Ein Projekt der Viadrina

Die Stadtführung wurde im Rahmen des Seminars "FrauenOrte" 2015 von Studierenden und Lehrenden entwickelt. "Wir hatten zuerst eine Liste von hundert Namen von Frauen gemacht und jede Gruppe von Studierenden sollte Recherche zu fünf von ihnen machen. Wir konnten natürlich nicht über alle in dieser Stadtführung, die schon zwei Stunden dauert, berichten. Über manche haben wir auch nicht genügend Informationen gefunden", erklärt Annika Vorholz, ehemalige Studentin an der Europa-Universität Viadrina.

Die Broschüre des Stadtspaziergangs erklärt das Ziel dieses Projektes so: Es gehe darum, zu zeigen, dass Frauen schon in der Vergangenheit das Leben in der Stadt geprägt haben. Der Stadtspaziergang findet seit 2015 jeweils am ersten Tag der Frauenwoche statt.