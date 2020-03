Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische SPD spricht sich für humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln aus.

Nach einer Vorstandssitzung am Samstag verlangte Generalsekretär Erik Stohn ein Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und Familien mit kleinen Kindern. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein entsprechendes Programm an dem sich möglichst viele EU-Staaten beteiligen sollen, voranzutreiben. Damit stärkt der Landesvorstand die Position von Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert, der sich wie andere Stadtoberhäupter auch für die Aufnahme von Waisen aus den überfüllten Lagern ausgesprochen hatte. Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Katrin Lange hatte sich in dieser Woche als Europa-Ministerin in einer zum Teil drastisch formulierten Presseerklärung gegen weitere Flüchtlingsaufnahmen ausgesprochen. Damit hatte sie die Kritik vom grünen Koalitionspartner hervorgerufen. Das Thema soll auf der nächsten Runde der Koalitionsspitzen auf die Tagesordnung gesetzt werden.