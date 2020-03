Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Erfolgreich im Beruf und eine Frau? Oftmals kommen Vorurteile hoch, schlechte Erfahrungen – wohl bemerkt bei Männern und Frauen. Doch Frauenkarrieren sind damals wie heute möglich, nur der Weg dorthin nicht ist selbstverständlich, wie der berufliche Werdegang von Gabriele Frank zeigt.

Vollkommen frei habe sie sich zu DDR-Zeiten und nach der Wende bei der Jobwahl gefühlt, erzählt die ehemalige Unternehmerin. Beim Internationalen Bund, Region Brandenburg Nordost, ist sie seit Januar 2019 für den Vertrieb verantwortlich; koordiniert mit Leitern der Bereiche Kita, Oberschule, Berufsschule, berufliche Bildung, Freiwilligen Dienste, Gastronomie, Migrationssozialarbeit und der Arche Neuenhagen gemeinsam Termine und plant Projekte. Sich mit 54 Jahren noch einmal umzuorientieren und aus der Selbstständigkeit zu lösen, war nicht einfach. Aber möglich. Im Nachhinein sagt sie: Es kam oft auf ihre innere Stärke und den Entschluss an, etwas Neues zu wagen, und nicht nur auf Perspektiven, die andere ihr gaben. Die heute 55-Jährige hat sich immer wieder umorientieren müssen und ist Risiken eingegangen. "Krankenschwester war eigentlich mein Traumberuf, aber es ist mir etwas anderes dazwischengekommen", resümiert sie heute lachend.

Damals wurde die 18-jährige Berlinerin mitten im Fachstudium zur Kinderkrankenschwester von der Schwangerschaft überrascht. Vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter ging sie wieder arbeiten und schloss ihre Ausbildung im Kinderkrankenhaus Lindenhof in Berlin-Lichtenberg ab. Bald darauf kam aber der Entschluss, für zwei Jahre zu Hause zu bleiben und das kränkelnde Kind zu versorgen.

Sie habe diesen Schritt nie bereut und sei heute noch sehr behütend, erzählt Gabriele Frank. Ihre drei Jahre ältere Schwester verlor sie mit acht Jahren durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg zum Kindergeburtstag – nur durch Zufall sei sie nicht dabei gewesen. Vielleicht wollte sie auch deshalb ins soziale Fach, anderen Menschen helfen, vermutet die zweifache Mutter. Bereits mit 14 Jahren hatte sie einen Schülerjob im Krankenhaus.

Ohne die Hilfe ihres Mannes hätte Gabriele Frank vieles nicht geschafft, stellt die gebürtige Berlinerin rückblickend klar. Er hielt seiner Frau den Rücken frei für verschiedene Berufswechsel, kümmerte sich mit um die gemeinsamen Kinder, als 1987 noch ein Sohn zur Welt kam. Dabei war arbeitete er und sorgte für den Lebensunterhalt, wenn Gabriele Frank zwischendurch arbeitslos war. "Als Mutter habe ich schon ein schlechtes Gewissen, oft beruflich unterwegs gewesen zu sein. Das wird man nie los."

Ohne harte Arbeit kein Erfolg

Sie würde es heute wieder so machen, versichert sie: sich als umgeschulte Friseurin Anfang der 1990er-Jahre aus dem Betrieb ihrer Schwiegereltern bis in die Selbstständigkeit zur Unternehmerin im Grußkartenhandel hocharbeiten. "Ich habe die Chance ergriffen, frei und unabhängig zu sein. Die Begegnung mit den Kunden hat mein Leben bereichert." Gabriele Frank wollte immer ein bisschen mehr als andere und gab sich nie einfach so zufrieden: ob es die Einrichtung zu Hause oder die Ausrichtung in der Arbeit war. "Niederlagen zeigten mir nur eine andere Richtung auf."

Der Spagat zwischen Anspannung und Entspannung ist über die Jahre gelungen: Heute nimmt sie sich viel Zeit fürs Walken oder Yoga, macht Wassersport – am liebsten Surfen und Steh-Paddeln. In ihrem Wohnort lässt sich beim IB endlich alles miteinander verbinden: "Kontakte und Kooperationen für eine gute Sache aufbauen", freut sich die Großmutter einer 15-jährigen Enkelin. Während ihre erwachsene Tochter in Berlin als Krankenschwester auf einer Intensivstation arbeitet, ist ihr Sohn wie sie im Kartenvertrieb tätig. Eines habe sich in all den Jahren nie verändert, betont Gabriele Frank: "Man muss auch den Mut aufbringen, sich verändern zu wollen."