Amy Walker

Oberhavel (MOZ) Was hat es mit der gendergerechten Sprache auf sich? Und warum soll sie helfen, Rollenbilder zu verändern?

In dieser Zeitung ist oft die Rede von Ärzten, Politikern, Geschäftsführern, nicht selten auch von Tätern. Dabei könnten sich unsere Leser*innen fragen: Gibt es in Oberhavel auch Ärztinnen? Oder Geschäftsführerinnen und Politikerinnen? Was ist denn mit den Täterinnen? Wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, sehen wir doch vorrangig eine Mischung aus Frauen und Männern. Sprachlich aber sehen wir häufig nur Männer. "Das bedeutet, die Bilder in unseren Köpfen sind ebenfalls vorrangig männlich", erklärt Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg. Aus diesem Grund gibt es die sogenannte gendergerechte Sprache: eine Form des Schreibens und des Sprechens, die die Gesellschaft, so wie sie ist, widerspiegeln soll.

Klassische Rollenbilder ändern

"Gender" bedeutet auf Englisch "Geschlecht." Mit gendergerecht ist also die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern gemeint. Sprachlich umgesetzt, heißt das, in Fällen wo das Geschlecht einer Menschengruppe nicht eindeutig ist, werden beide Geschlechter genannt. Das wird entweder mit dem Sternchen ­(Leser*innen), mit dem Unterstrich (Leser_innen), mit dem großen I (LeserInnen) oder durch Versachlichung (Lesende) gemacht.

"Wenn man nur über Chirurgen spricht, dann denkt kein Mensch an eine Frau. Keiner hat bei diesem Wort eine Frau im Kopf. Und dadurch wählen Mädchen diese klassisch männlichen Berufe nicht, da sie unterbewusst nicht wissen, dass sie den Beruf ausüben könnten", sagt Manuela Dörnenburg, die in Birkenwerder lebt und dort im Förderverein der Clara-Zetkin-Gedenkstätte tätig ist. Beim Nutzen der gendergerechten Sprache werden alle Menschen dazu gezwungen, bewusst beide Geschlechter einzubinden. Dadurch können sich Rollenbilder auf lange Sicht langsam aber sicher verändern. "Als Frau weiß ich, wie wenig Frauen gesehen werden, wie wenig sie berücksichtigt werden", sagt Manuela Dörnenburg. Wer gendergerechte Sprache respektiert, nehme so auch die Haltungen und Meinungen von Frauen bewusst ernst.

Eine Frage des Wollens

Als Gleichstellungsbeauftragte arbeitet Dörnenburg in Falkensee. Dort trifft sie in Sachen gendergerechte Sprache natürlich auch mal auf Widerstand. Erst in der vergangenen Woche habe sie mit einem Mann diskutiert, der eine Veranstaltung für Kinder plant, bei dem sie in Teams gegeneinander kickern würden. "Ich habe ihn gefragt, wie er denn gewährleisten will, dass Mädchen daran auch teilnehmen werden? Er meinte, es ist doch für alle offen, natürlich sind sie eingeladen", so die Gleichstellungsbeauftragte. Bei einem Spiel wie Kickern müssten Mädchen aber direkt angesprochen werden, da ein solches Angebot im klassischen Rollenbild eher Jungen anspricht. "Das spiegelt viele Situationen wieder: Für Frauen ist es oft nicht selbstverständlich, dass auch sie eingeladen und angesprochen sind."

Gendergerechte Sprache wirkt für viele Menschen abschreckend. Es würde den Lesefluss stören, die Sprache würde dadurch umständlicher werden, es sei unnatürlich. "Das ist Quatsch. Das ist nur Bequemlichkeit. In der deutschen Sprache kann vieles versachlicht werden, sodass es gar nicht auffällt", sagt Manuela Dörnenburg dazu. Es sei nur eine Frage des Wollens, ein bisschen Übung brauche es zwar – aber es sei bei Weitem keine schwere Übung. "Ich habe neulich eine Friedhofssatzung gegendert, auch das geht!"

Versachlichen bedeutet nicht nur, dass anstatt Student*innen das Wort Studierende verwendet wird. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Eine andere Option ist, anstatt Ärzt*innen von ärztlicher Hilfe zu sprechen. Anstatt über Pfleger*innen zu schreiben, können wir ganz leicht auch von Pflegekräften sprechen. Wem das sogenannte Gendersternchen zu befremdlich ist, dem stehen auch andere sprachliche Wendungen offen, so vielfältig ist die deutsche Sprache. "So vielfältig wie die Gesellschaft eben. Sie ist nicht eindimensional, das soll sprachlich auch ausgedrückt werden", sagt Manuela Dörnenburg. Als Gleichstellungsbeauftragte hat sie mit vielen unterschiedlichen Personen zu tun, sodass sie bereits festgestellt hat, dass gendergerechte Sprache bei jüngeren Menschen schon fast gängig geworden ist. "Für diejenigen zwischen 20 und 40 Jahren ist das schon gar nicht mehr komisch. Bei vielen passiert es automatisch", sagt sie.

Gewinn von Perspektiven

Abschließend bleibt nur noch Eines zu sagen: Durch das Verwenden einer inklusiveren Sprache kann unsere Gesellschaft nur gewinnen. Es gehe um den Gewinn von Perspektiven, von verschiedenen Sichtweisen und Meinungen, die auch durch das Geschlecht geformt werden, sagt die Birkernwerderin. Und es geht darum, ein realistischeres Bild von allen Menschen zu schaffen. Frauen gehören zur Gruppe der ­Ärzt*innen, Geschäftsführer*innen und auch zu den Täter*innen dazu, genauso wie Männer mit den Begriffen Pfleger*innen und Erzieher*innen gemeint sind. Durch eine sprachliche Veranschaulichung werden unsere Bilder im Kopf angepasst, um ein realistischeres Weltbild zu schaffen.