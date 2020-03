Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die 30. Brandenburger Frauenwoche, die wie berichtet für den Landkreis am Mittwoch in Kyritz eröffnet wurde, steht unter dem Motto "Zurück in die Zukunft". Bei einem Erzählcafé, das am nächsten Donnerstag im Neuruppiner Haus der Begegnung in der Franz-Künstler-Straße 8 stattfindet, soll laut Neuruppins Gleichstellungsbeauftragter Claudia Röttger unter anderem folgenden Fragen nachgegangen werden: Was brachten die Frauen aus der DDR mit in das vereinte Deutschland ein und in welchen Punkten prägte sich ihre Erfahrung gesamtdeutsch? Im Prozess der strukturellen Anpassung gingen laut Claudia Röttger den Ostfrauen längst gelebte Rechte verloren. Wie ging die Generation mit dem Wechsel eines politischen Systems um, die sich 1989/90 in der Mitte des Lebens befand? könnte deshalb auch eine Fragestellung des Nachmittags lauten.

Gingen Rechte verloren?

Die Veranstaltung unter dem Titel "Jonglieren war unsere Sportart" richtet sich insbesondere an die Frauen, die in der Wendezeit zwischen 35 und 45 Jahre alt waren. "Die Frauen, die es gewohnt waren, ihren Alltag so zu organisieren, dass Erwerbstätigkeit, Familie und Freizeit unter einen Hut passen mussten. Sie konnten jonglieren, und plötzlich war alles anders … Wie gingen die Frauen mit den Lebensbrüchen um? Sehen Sie Dinge heute anders als vor 30 Jahren?", so Claudia Röttger. Die Moderation des Erzählcafés führt Volker Büttner, Mitglied des Kulturbeirats der Fontanestadt Neuruppin und ehemaliger Regisseur. Los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung frei.