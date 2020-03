Marco Marschall

Eberswalde Vater Pfarrer, Mutter Lehrerin – dass Anne Fellner mal in der Bauverwaltung landen würde, war anhand der elterlichen Berufe nicht unbedingt vorherzusehen. Trotzdem zeichnete sich eine Richtung schon in jungen Jahren ab. "Ich habe als Kind immer Brücken gemalt. Meine Mutter meinte deshalb zu mir: Du wirst mal Brückenbauerin", berichtet Eberswaldes Baudezernentin. Ganz daneben lag die Mutter damit nicht. Anne Fellner ist unter anderem Diplom-Ingenieurin für Stadtplanung und arbeitete nach dem Studium zunächst im Planungsbüro. Seit 25 Jahren setzt sie das Gelernte auf kommunaler Ebene um und leitet seit zehn Jahren das Eberswalder Baudezernat, in dem Männer in der Minderheit sind.

Investoren überrascht

Von den sechs Bereichen, die zum Dezernat gehören sind allein das Hochbau- und das Bauordnungsamt unter männlicher Leitung. Bei Treffen mit Baudezernenten anderer Städte, werde laut Anne Fellner, dennoch deutlich, dass Männer die Branche dominieren. Auch Firmenchefs und Investoren seien häufig männlich. "Wenn wir Investoren im Rathaus plötzlich mit drei Damen begrüßen, wird schon mal gelacht. Aber auf eine freundliche Weise", sagt die Baudezernentin und stellvertretende Bürgermeisterin. Wer im Oberbarnim mit der Bauverwaltung zu tun hat, wird auf Führungsebene allerdings ausschließlich auf Frauen treffen. In Joachimsthal ist das Bauamt seit Ende vergangenen Jahres unter weiblicher Leitung. Wie es aus der Amtsverwaltung heißt, stehen allerdings nochmal personelle Veränderungen bevor.

Hingegen wird das Bauamt von Britz-Chorin-Oderberg schon seit Jahren von Birgit Lüdecke geleitet. Ob sie als Kind auch Brücken gezeichnet hat, konnten wir sie krankheitsbedingt leider nicht fragen. Die Stellvertreterfunktion hat mit Aileen Buse ebenfalls eine Frau inne. "Bei mir hat sich das so ergeben", sagt sie. Einen Ausbildungshintergrund in Sachen Baubranche habe sie nicht, sondern sich als Verwaltungsfachangestellte in den Bereich eingearbeitet. Sie weist darauf hin, dass sich das komplette Bauamt in Britz in weiblichen Händen befindet. Bis auf Baubetriebshofleiter David Schenke arbeiten dort ausschließlich Frauen.

Eine von ihnen ist mittlerweile in die Gemeindeverwaltung von Schorfheide gewechselt. Juliane Ness hat im Britzer Bauamt bei Birgit Lüdecke angefangen und leitet seit Januar das Bauamt in Finowfurt. Ursprünglich mit der Absicht Architektur zu studieren, hatte die Finowfurterin in einem Potsdamer Architekturbüro zunächst den Beruf der Bauzeichnerin gelernt. "Ich habe mich dann jedoch dafür entschieden, ein Studium im Bereich Landschaftsnutzung und Naturschutz zu beginnen", berichtet sie. Während des Studiums habe sich sich dann im Bereich Planung und Management spezialisiert.

Zeichenstift als Vorbote

Ähnlich wie bei Eberswaldes Baudezernentin war der Zeichenstift Vorbote für den Weg in den Baubereich. "Ich habe immer gern gezeichnet und als Schülerin damit begonnen, Grundrisse für mein Traumhaus auf Papier zu bringen", erzählt Juliane Ness. Ihren Arbeitsplatz erlebt sie nicht so sehr als Männerdomäne. Sämtliche Fachbereiche der Schorfheider Gemeindeverwaltung werden von Frauen geleitet. Nur auf der Baustelle selbst sei das Bild ein anderes.

Den bevorstehenden Frauentag, gesteht Juliane Ness, hatte sie bisher gar nicht auf dem Schirm und ist unschlüssig, ob er, wie in Berlin bereits der Fall, auch in Brandburg Feiertag werden sollte. "Grundsätzlich bin ich dafür. Aber ich finde es nicht so klug, dass Berlin das allein macht. Solche individuellen Alleingänge passen nicht zu einer vernetzten Welt", sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner dazu.