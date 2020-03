Ruth Buder

Bad Saarow (Freie Autorin) Der kleine Nikolas ist der Grund, warum seine Eltern von Berlin nach Bad Saarow gezogen sind. Er soll im Grünen, fernab der Großstadt aufwachsen.

Der zwei Monate alte Sohn von Ina Bartock und Peer Erhardt ist – schlafend in seinem Wagen – mit Abstand der jüngste Teilnehmer des Neubürgertreffens in Bad Saarow. Zu diesem laden einmal im Jahr Vertreter der Gemeinde, von Vereinen und Einrichtungen ins Scharwenka-Kulturforum ein, damit sich die neu Zugezogenen ein Bild von ihrem neuen Wohnort und den Angeboten machen können. Alle Plätze im Saal sind besetzt, rund 50 Neubürger sind gekommen.

Als Bürgermeister Axel Hylla fragt, wie viele von ihnen noch berufstätig sind, hebt etwa die Hälfte der Anwesenden die Hände. Auf die Frage, wer von ihnen in Bad Saarow arbeitet, meldet sich gar keiner. Die Eltern von Nikolas gehören mit ihren 31 und 39 Jahren zu den Jüngsten an diesem Abend.

Nachdem Lutz Storr die Geschichte des Ortes Revue passieren lässt und daran erinnert, dass Bad Saarow in drei Jahren bereits seinen 100. Geburtstag feiern wird, stellen die danach folgenden Redner den neuen Anwohnern ihre Angebote vor und werben um ehrenamtliche Mitstreiter. Die braucht das Scharwenka-Kulturforum genauso wie der Förderverein Kurort Bad Saarow, die Kirchengemeinde, der Awo-Ortsverband und der Männerchor. Mit den Worten "Liebe Frauen, schicken Sie uns ihre Männer!" bitten Wolfgang Boschan und Klaus Päschke um sangesfreudige Mitstreiter.

Ein Neubürger, der von einer Nachbarin animiert worden ist und sich bereits ehrenamtlich engagiert, ist Jan Altmann. Der Musiker leitet seit kurzem den Damenchor "Die Catharinen", der jeden Mittwoch um 19 Uhr im Pfarrhaus (Kirchstraße 9) probt.

Fragen nach dem Parkhotel

Nach der Vorstellungsrunde stellen die Besucher reichlich Fragen. Unter anderem wollen sie wissen, warum das Wasser in Bad Saarow so kalkhaltig ist, wann der Verkehr im Zentrum beruhigt wird, warum es keine Bootsliegeplätze mehr gibt, Bänke dunkel und nicht weiß gestrichen sind, wann endlich das Parkhotel gebaut wird und die Brache verschwindet, oder wann denn die Verlängerung der Bahnlinie bis Pieskow-Süd in Betrieb geht. Bürgermeister Axel Hylla versucht, auf alle Fragen eine befriedigende Antwort zu geben, unter anderem verweist er auf das Verkehrskonzept, mit dessen Durchsetzung es im Ort ruhiger werden würde. Ausdrücklich dankt er den Neuen für Hinweise, "die man als Alteingesessener gar nicht mehr wahrnimmt", zum Beispiel fehlende Straßenschilder im Karl-Marx-Damm.