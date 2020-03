Dietmar Puttins

Groß Lindow (MOZ) Beim Kienstubbenverein 2001 aus Groß Lindow rauchten schon im Februar die Meiler. Jetzt kühlen sie ab.

Die 40 Vereinsmitglieder bewahren und pflegen die Traditionen der Region. So auch die Köhlerei und das Gewinnen von Kien – harzdurchtränkter, leicht entzündbarer Holzstücke. Gerade harzige Baumwurzeln, die Stubben, waren deshalb über Jahrhunderte begehrt. Kienstubben und andere Sehenswürdigkeiten kann man auf dem frei zugänglichen Vereinsgelände im Knappenweg 7 – auf der "Traditionsfläche Altes Hafengelände" (Köhlerplatz) – bestaunen.

Meiler aufbauen und verkohlen

"Im Jahresverlauf betreiben wir Meiler an zwei Standorten – im Herbst einen an der Gaststätte bei der Ragower Mühle und jetzt haben wir einen neuen Standort gemeinsam mit dem Forstbetrieb Müllrose gefunden: Vor etwa drei Wochen errichteten wir dort zwei Meiler im Wald bei Kaisermühl – einen mit 15 Raummetern Buchenholz und einen zweiten mit Erlenholz für unseren Vereins-Bedarf. Um auch mal zu testen, wie sich die erzeugte Holzkohle im Glühverhalten unterscheidet", erzählt der Kienstubbenvereins-Vorsitzende Herbert Grunow (70). Vorige Woche war das Holz durchgebrannt. Jetzt ruhen die mit Sand abgedeckten Meiler. Die "Ernte" folgt erst Ende März, wenn die Glut erloschen ist.

Mit ihrem beim Harzer Köhlerverein erworbenen Know-how haben sich die Kienbuben einen Namen gemacht. Davon kann auch die Waldschule Kleinsee der Oberförsterei Cottbus bei Peitz mit ihrem Leiter Alf Pommerenke profitieren. Die Einrichtung ist zurzeit dabei, alte Köhler-Plätze zu erkunden, freizulegen und will im Rahmen eines Projektes mit der Uni Cottbus eine Köhler-Strec­ke mit einem Schau-Meiler aufbauen. "Wir wissen, wie man alte Meiler aufbaut. Vier Mitglieder unseres Vereins fahren am 26. März hin und helfen", sagt Herbert Grunow. In drei Wochen will der Verein dann sein Pachtgelände per Arbeitseinsatz auf Vordermann bringen, denn das erste große Event naht: Das Backofenfest am 1. Mai (12 bis 18 Uhr) auf dem Köhlerplatz, bei dem der mit Birkenzweigen verzierte Kienbaum-Stamm aufgerichtet und die Kinderfunken-Gruppe vom örtlichen Karnevalsvereins den Bändertanz aufführen wird.

Handwerk, Live-Musik und Tanz

Das Fest, zum neunten Mal angesetzt, zieht in der Regel bis zu 600 Besucher an. Es gibt Handwerker-Präsentationen, Live-Musik, Tanz und natürlich: Brot. "Es dauert keine halbe Stunde, da sind die etwa 150 Brotleibe ruck-zuck weg", schmunzelt Herbert Grunow. Die Gastronomie für das leibliche Wohl der Gäste erledigen die Vereinsmitglieder selbst.

Im Juni/Juli führt der Verein eine Kienstubben-Sammlung durch. "Da gehen wir, 20 bis 25 Leute, in den Wald bei Groß Lindow und graben ohne technische Hilfsmittel die Kienstubben aus", erzählt der Vereinsvorsitzende. Die Stubben werden gesäubert und gelagert. Hat ein Vereinsmitglied einen runden Geburtstag, beglücken die Kienbuben den Jubilar mit einem Kienstubben samt Erinnerungs-Schild.

Vor allem im Sommer ist der Köhlerplatz eine Augenweide. Alle Vereinsmitglieder investieren viel Zeit und Kraft in die Pflege des Areals, das – wenn nicht gerade Touristen in Reisebussen vorbeikommen – auch sonst immer mit Leben erfüllt ist. Herbert Grunow: "Wir arbeiten sehr eng mit der Grundschule und der Kita des Ortes zusammen. Die Kinder kommen oft zu uns im Rahmen ihrer Ausflüge oder Feste und spielen bei uns."

Das Hauptfest des Vereins ist und bleibt das Köhlerfest am 3. Oktober. Stets strömen um die 1200 Besucher aus der ganzen Region nach Groß Lindow und der Bekanntheitsgrad ließe sich sicherlich durch Werbung noch steigern, weiß Herbert Grunow, aber er sagt auch: "Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, dass wir diese Festivität personell gerade noch so organisieren können." Das Köhlerfest soll familiär und überschaubar bleiben. Neigt sich dann das Jahr seinem kälteren Ende zu, ist es an der Zeit, nahe der Ragower Mühle den Meiler zu befeuern.