An der Leiter machen sie sich warm: Simone Mielke (v.l.) Kerstin Rückheim und Gabriele Neuenfeldt © Foto: Matthias Lubisch

Sie sind von Anfang an mit dabei. Heidi Leder (v.l.), Marlies Kirste und Gerda Nielow © Foto: Matthias Lubisch

Eine gute Übungsgemeinschaft: Alle Teilnehmerinnen sind Mitglieder des SV Victoria, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum begeht. © Foto: Matthias Lubisch

Eva Maria Lubisch

Seelow (Freie Autorin) Eigentlich bin ich keine Sportskanone", behauptet Gerda Parnow aus Seelow von sich: Doch seit 35 Jahren leitet die agile 75-jährige Rentnerin die Seelower Frauengymnastikgruppe. Aus Anlass des Frauentages haben wir die Victoria-Frauensportgruppe bei einer Übungsstunde in der Grundschulturnhalle besucht.

Gerda Parnow ist in Sietzing geboren. Dort wuchs sie mit vier Geschwistern in der Obhut von der alleinerziehenden Mutter auf. Bis zu ihrem 25. Lebensjahr lebte sie im Elternhaus. Nach der Hochzeit zog sie nach Seelow. Fast zwanzig Jahre arbeitete sie als Sachbearbeiterin bei der NVA in Diedersdorf. Zwei Kinder krönten das Glück.

"Mit der Leitung der Frauensportgruppe begann es mit dem Wegzug der damaligen Bürgermeisterin Gisela Wenzel, die bis dahin die Sportgruppe leitete. Da ich 1985 meinen Übungsleiterlehrgang abgeschlossen hatte, übernahm ich diese Funktion. In der Turnhalle der Grundschule trafen wir uns anfangs nur mit fünf bis sechs motivierten Frauen", erzählt sie. Animiert von der Fernsehsendung "Medizin nach Noten", die in der DDR als Gymnastikprogramm ausgestrahlt wurde, fanden die Übungsstunden nun mit Musik statt.

"Durch Mundpropaganda waren wir dann zu Spitzenzeiten bis zu 40 sportbegeisterte Frauen", so Gerda Parnow rückblickend mit leuchtenden Augen über den Beginn ihrer sportlichen Leitertätigkeit. Mit der Wende 1989 fand der Übungsbetrieb erst einmal ein jähes Ende. Die Gruppe zerstreute sich. Aber Gerda Parnow gab nicht auf. Im November 1991 nahm sie die Verbindung zum Seelower Sportverein "Victoria" mit dem Vorsitzenden Roland Bienwald auf. Der SV hatte sich im September 1990 gegründet. Als Vereinsmitglieder konnten die Frauen der Sportgruppe ihr Training wieder aufnehmen.

Altersmäßig haben sich die Reihen gelichtet. Ein kleiner Kern ist von Anfang an noch mit dabei, Gerda Nielow, Marlies Kirste und Adelheid Leder. Aktuell besuchen 25 Turnerinnen im Alter von 45 bis 75 Jahre die Trainingsstunde. Alle Teilnehmerinnen sind Mitglieder des SV Victoria, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum begeht. Jeden Mittwoch begleitet flotte Popmusik durchs Übungsprogramm, welches Gerda Parnow stets abwechslungsreich gestaltet. Alle bewegen sich rhythmisch auf ihr Kommando. "Die Sportstunde ist für mich ein Muss, sie hat in meinem Terminkalender einen Dauervermerk, ich fühle mich wohler und beweglicher, und außerdem haben wir Frauen viel Spaß", schwärmt Bankkauffrau Gabriele Neuenfeldt die seit sechs Jahren mit dabei ist. Bänke, Seile, Bälle und Bänder werden beim intensiven Gymnastikprogramm oftmals eingesetzt. Jährlich gibt es ein gemütliches Beisammensein. Dieses Mal wird der Frauentag beim "Griechen" gefeiert.

Wer Lust auf Gymnastik nach Noten hat kann jeden Mittwoch in die Turnhalle der Grundschule Seelow (18.30 bis 19.30 Uhr) teilnehmen.