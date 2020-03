René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die brandenburgische Frauenwoche dauert bis 22. März. In Rathenow lädt das für das Havelland zuständige IHK-Regionalcenter zu einem "Businessfrühstück für Frauen" ein. Dieses findet am 18. März im Havelrestaurant Schwedendamm statt und beginnt um 10.00 Uhr.

Während des Businessfrühstücks soll der Vergleich gewagt werden zwischen Damals und Heute: Inwiefern hat sich in den letzten 30 Jahren das Rollenbild der Frau geändert? Dies vor allem auch in Bezug auf Unternehmertum und Politik. Es handelt sich um eine moderierte Talkrunde, in der Landtagsmitglied Katja Poschmann (SPD), Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke, Martina Scheider, Betriebsleiterin Milcafea GmbH, und Betriebsberaterin Barbara Mangelsdorff sitzen. Frauen, insbesondere Unternehmerinnen, sind dazu eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis 12. März online auf auf www.ihk-potsdam.de unter Angabe der Veranstaltungsnummer 183134197 möglich. Mehr Infos gibt es im IHK-Regionalcenter bei Nadine Bones unter 03381/529112. Die Außenstelle der Industrie- und Handelskammer befindet sich in Brandenburg an der Havel.