BRAWO

Brandenburg an der Havel (Redaktion) Seit dem 31. Januar läuft die Kabinettausstellung "Brandenburg & ich" im Stadtmuseum, für die Schülerinnen und Schüler der Kunstarbeitsgemeinschaft der Jahrgangsstufe 12 des Evangelischen Domgymnasiums zu Brandenburg an der Havel außergewöhnlich künstlerisch tätig wurden.

Nun werden einige Arbeiten, die in Kooperation mit der Wredow-Kunstschule entstanden sind am in zwei Führungen von den jungen Künstlerinnen und Künstlern selbst vorgestellt. Sie erklären, wie sie das Thema ihres eigenen Bildes gefunden haben und wie der Weg von der Idee über Skizzen und Vorstudien bis zum fertigen Kunstwerk verlaufen ist. Kuratorin und Kursleiterin Franka Schwarz erläutert das Gesamtkonzept und geht auf spezifische Besonderheiten aller Bilder ein.

Ihren sehr persönlichen, künstlerischen Blickwinkel auf die Stadt präsentieren am Donnerstag, 12. März, um 16.15 Uhr, Henryk Leue, Hanna Segieth und Anton Ryl und am letzten Tag der Ausstellung, am Sonntag, 15. März 2020, um 15.00 Uhr Louisa Claus, Maryam Mirzai und Hannah Walther.

Der Eintritt ins Stadtmuseum kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder und Schüler haben freien Eintritt.