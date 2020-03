Bärbel Kraemer

Brück Im Jahr 1887 wurde in Brück ein neues Schulhaus gebaut. Mit dem Neubau in Nachbarschaft zur Lambertuskirche verbesserten sich nicht nur die Lernbedingungen für die Schüler, sondern auch für den Kantor und den Rektor der Schule. Sie konnten im Schulgebäude neue Dienstwohnungen beziehen. Auf der historischen Ansicht aus Brück, sie wurde 1901 mit der Post nach Düsseldorf befördert, ist dieses Schulhaus abgelichtet. Hinter dem Schulgebäude lag der Pausenhof, auf dem damals noch geturnt wurde.

In der Brücker Chronik (Band 2) von Kurt Zoglowek wird über den Schulbau berichtet. Darin ist zu lesen, dass der Grundstein für das Schulgebäude am 22. März 1887 gelegt wurde und noch im Dezember des gleichen Jahres das Haus seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Das "Brücker Wochenblatt" berichtete ausführlich über die Weihe des Hauses. Es heißt, dass die Schulkinder sich im "Sonntagsstaat" mit den Lehrern in den Räumen des alten Schulhauses versammelt hatten und man unter Gesang Abschied vom alten Schulhaus nahm. Dann zog man gemeinsam zum neuen Schulhaus. Die Schüler gruppierten sich vor dem Haupteingang, während die Ehrengäste auf der Treppe Platz nahmen. Superintendent Meyer aus Belzig hielt die Weihrede, worauf die Schüler die neuen Klassenräume in Besitz nehmen konnten.