Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Till Prüfer liest am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr in der Alten Schule in Ribbeck aus seinem Buch "Kriegt das Papa, oder kann das weg?". Entstanden ist dieses aus der beliebten ZEIT-Magazin-Kolumne "Prüfers Töchter": Die amüsante Geschichte eines gutmütigen, hemmungslos überforderten Vaters von vier Töchtern - witzig, nachdenklich, lebensklug. Und wie ist es so mit vier Töchtern? "Neben der Tatsache, dass man als Vater beim Essen die Reste von allen kriegt, ist es vor allem – laut. Sehr laut. Ein bisschen so, als wären da vier Wahnsinnige, die nichts anderes tun, als wahnsinnig zu sein. Oder vier potenzielle «The Voice»-Kandidaten, die pausenlos ihre Songs üben. Und alle immer gleichzeitig. Kein schriller Schrei, den ich nicht gehört hätte. Keine Popschnulze, die mich nicht bis in die letzten Winkel unserer Wohnung verfolgt hätte. Keine Träne, die ich nicht weggewischt hätte. Und kein Tag, der durch das alles nicht viel, viel besser geworden wäre."

Tillmann Prüfer, geboren 1974, ist Stilchef und Mitglied der Chefredaktion des ZEITmagazins, wo seit 2018 wöchentlich seine beliebte Kolumne "Prüfers Töchter" erscheint. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. Der Eintritt kostet 8 Euro, im Vorverkauf und ermäßigt 6 Euro.