Christian Heinig

Bernau (MOZ) Im Fall der 30-jährigen Frau, die im Dezember des vergangenen Jahres in einer "Shisha Bar" am Bahnhofsvorplatz in Bernau vergewaltigt worden sein soll, dauern die Ermittlungen an. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) stehe die Vernehmung weiterer Zeugen aus der Bar noch aus, teilte Sprecher Ingo Kechichian auf MOZ-Nachfrage mit. Im Anschluss soll auch die Geschädigte erneut vernommen werden, heißt es, was darauf hindeutet, dass es offene Fragen gibt.

Bei der Frau handelt es sich um eine 30-jährige Litauerin. Gegenüber der Polizei hatte sie angegeben, in der Bernauer Bar als Kellnerin zu arbeiten. In der Nacht zum 28. November 2019 soll sie beim Gang in den Keller von einem Mann festgehalten und missbraucht worden sein. Anschließend floh sie mit einem Taxi und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen noch in der Tatnacht mehrere Personen in der Bar fest.

Als tatverdächtig gilt ein Mann aus dem Irak. Der 24-Jährige, der laut Frankfurter Staatsanwaltschaft keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben soll, war an dem Abend mit drei weiteren Männern in der Bar. Er hatte den Vorwurf der Vergewaltigung vor dem Haftrichter bestritten und angegeben, mit der Frau seit Kurzem in einer Beziehung zu sein. Er wurde wieder aus der Haft entlassen.

Die Geschädigte hatte den Vorwurf der Vergewaltigung laut Staatsanwaltschaft nicht zurückgenommen.