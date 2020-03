Bärbel Kraemer

Fläming Für Spannung am Himmel und am Boden sorgte im Frühjahr des Jahres 1905 ein neumodisches "Luftfahrzeug", welches unerwartet zur Landung ansetzte und einige Menschen für einen kurzen Moment in den Himmel entführte.

Natürlich berichtete auch das "Zauch-Belziger Kreisblatt" über dieses Ereignis. Im Vergleich zur Berichterstattung damaliger Zeiten sogar äußerst umfangreich.

Es heißt: "Am 18. März 1905 sahen wir wieder eins von den jetzt immer häufiger in die Erscheinung tretenden Luftfahrzeugen über uns schweben. Wir hören, daß der Ballon Namens ‚Aßmann‘ am genannten Tage früh 10 Uhr in Bitterfeld aufgestiegen und von dort unter Führung des Hauptmanns von K. von der Luftschifferabteilung in Begleitung zweier Herren - eines sächsischen Offiziers und eines Professors - bei ziemlicher Windstille seinen Cours (Kurs) zu uns genommen, wo er zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags am Wege Borne und Jeserig, an der so genannten Fuchsbreite, unter freundlichem Beistand des Herrn Rittmeisters von Tschirschky aus Klein Glien in gemütlichster aber sehr sicherer Form landete. Herr von Tschirschky befand sich zufällig um diese Zeit mit seinen Damen auf einer Wagenfahrt in der Gegend und nahm in richtiger Voraussetzung der gerade stattfindenden Landung ‚Richtung Ballon‘, wo bereits eine Unmenge Wissbegieriger aus den anliegenden Ortschaften Borne, Jeserig, Mützdorf und Lotzschke (heute Lehnsdorf) herbeigeeilt war. Sobald der Ballon in Hörweite niedergegangen war, nahmen die Insassen sofort die Unterhaltung mit dem Publikum auf, um sich über Gegend und namentlich über die für eine eventuelle Landung sehr wichtige Eisenbahnstation zu informieren. Nachdem sie von Herrn Rittmeister von Tschirschky über alles sehr schnell unterrichtet, fingen die Herrn auch sofort an auszuladen durch Auswerfen von Paletots (Mänteln), Säbeln usw. Dadurch erleichtert, hob sich der Ballon etwas, um an passender Stelle gänzlich zur Erde niederzukommen. Nunmehr kam aber das Hauptvergnügen. Zuerst wurden einige Jungens in die Gondel geladen und mit in die Lüfte genommen - ein Heidenjubel. Als die Bengels wieder herausgelassen, stiegen die beiden Fräulein von Tschirschky in den Luftwagen und fuhren mit in die Höhe bis auf zirka 300 Meter, von wo die Untenstehenden, unter denen sich doch auch sehr respektable Figuren befanden, einen mehr denn Zwergen ähnlichen Eindruck gemacht. Es fand nunmehr die reglementmäßige Landung statt; man verfehlte nicht, dieselbe in allen möglichen Formen mit dem Amateur festzuhalten. Der Ballon wurde auf herbeigeholten Wagen nach Bahnhof Wiesenburg gebracht und vorwärts gings und was namentlich sehr wichtig ist, auch unversehrt in die Heimat. Das übrigens die Welt sehr klein sein soll, soweit dieselbe wenigstens hier unten in Frage kommt, hat man schön öfter gehört, dass einem aber jemand der da von oben hernieder steigt, gleich als guter Bekannter guten Tag sagt, dürfte neu und für die Beteiligten sehr überraschend sein. In dem vorliegenden Fall ist es aber vorgekommen."

Sowohl die Ballonlandung als auch die Mitfahrgelegenheiten lieferten mit ziemlicher Sicherheit noch lange Gesprächsstoff - für die Bewohner in den Dörfern als auch für die Familie von Tschirschky.

Fortan mehrten sich auch in hiesiger Region Berichte über Ballonsichtungen. In den darauf folgenden Jahren sorgte der erste Zeppelin am Himmel für Aufsehen und die ersten Flugzeuge ließen die Menschen mit ehrfurchtsvollen Blicken nach oben schauen. Der Fortschritt - auch am Himmel - war nicht mehr aufzuhalten.

Benannt war der bei Glien gelandete Ballon "Aßmann" nach dem Arzt und Meteorologen Richard Aßmann (1845 bis 1918). Letzterer gilt als Mitbegründer der Höhenwetterkunde und führte ab 1899 Bemannte Freiballonaufstiege zur Erforschung der Atmosphäre durch.

In Bitterfeld ließen Männer wie Richard Aßmann ab 1904 Ballons gen Himmel aufsteigen - weil die dortige elektrochemische Industrie den für die Ballonfahrten erforderlichen Wasserstoff zu günstigen Preisen lieferte.