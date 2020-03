Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 12. März gibt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Falkensee im Rahmen der VHS-Gesundheitsvorträge das Chefarztkollegium der Kardiologie der Johannesstift Diakonie (im Waldkrankenhaus Spandau) einen Einblick in die aktuellen Behandlungsmethoden von Herzerkrankungen.

Die Ärzte unter Leitung von Klinikdirektor Prof. Dr. med. Dietrich Andresen erläutern Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten – in der Klinik und ambulant. Schwerpunktmäßig werden dargestellt die Akutbehandlung von Herzinfarkten, moderne Therapien von Herzrhythmusstörungen und kathetergestützte Optionen bei Herzklappenerkrankungen. Mehrere Chefärzte des Waldkrankenhauses stehen nach dem Vortrag für Fragen aus der Teilnehmerschaft und zum Gespräch bereit.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine vorherige Anmeldung in der Volkshochschule unter 03321/4036712 oder per E-Mail an vhs@havelland.de wird gebeten.