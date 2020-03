Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Wer von der Neustadt kommend auf den Dom zusteuert, kommt geradewegs über Mühledamm und St. Petrie ans Ziel und findet sich kurz vor dem Burghof in obiger Szene – 1910 laut altem Motiv. Das Objekt auf der rechten Seite war einst ein Nebengebäude der Domlinden; zu St. Petri zählten stets nur sechs Wohnhäuser auf der linken Seite. Zudem führt St. Petri direkt zum Burghof, dessen Haus Nr. 11 die Torfunktion inne hat – und aktuell saniert und zum "Dom-Hotel" wird. Gebaut wurde das Haus 1831/32, als Nachfolge eines mittelalterlichen Baus, wie die erhaltene Kelleranlage verrät. Zu den namhaften Bewohnern des Altbaus zählte beispielsweise von 1815-18 General Karl Friedrich von Hirschfeld, der sich in den Befreiungskriegen ausgezeichnet hatte und Stadtkommandant war. Der bald folgende Neubau entstand für Friedrich Wilhelm von Jagow, ebenfalls ein hochdekorierter General, zudem Domherr von Brandenburg, weswegen ihm zustand, die sogenannte Dom-Kurie II (einst gab es sechs) zu bewohnen. Die Brandenburger Adressbücher offenbaren die ewige militärische Verbundenheit: 1852 ist hier noch immer General Jagow (gestorben 1857) zuhause, 1881 Hermann v. Safft (Major a.D.) und ein Landschaftsmaler namens Theodor Spitta, 1897 Generalmajor Eduard Ahlemann, 1909 Leo v. Kramsta (Generalmajor und Kommandeur der 6. Kav.-Brigade), 1919 Offiziers-Witwe Eleonore von Katte, die viele Jahre blieb und sich das Haus 1938/39 mit Oberstleutnantwitwe Charlotte Oldenburg, Ilse Oldenburg, Tel-Betriebsassistentin a.D. Ilse Schade und Haustochter Annemarie Exner teilte. Vertrauter wird der Burghof 11 heutigen Generationen noch als Domcafé sein, das seit 1991 bestand und sich dem Ende näherte, als am 09. November 2015 nebenan das "Restaurant Remise" eröffnete. Der Burghof 11 wurde am 17. September 2018 zur Baustelle: 3,6 Mio. Euro werden investiert, um daraus bis Herbst 2020 das "Hotel Brandenburger Dom" (12 Doppel-, Einzelzimmer) werden zu lassen.