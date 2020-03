Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) In buchstäblich letzter Sekunde hat Hartmut Mahling, Direktor des Finow-Gymnasiums, eine Schülerreise nach Südtirol abgesagt. Ende dieser Woche wollten Zehnt- und Elftklässler in die Skiferien nach Norditalien fahren. Das Robert-Koch-Institut hat die Region am Donnerstagabend offiziell zum Corona-Risikogebiet erklärt. Nachdem sich dies bereits abgezeichnet hatte und alle Schulen sowie Universitäten in Italien bis Mitte März geschlossen wurden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatte Mahling am Donnerstagmittag die Notbremse gezogen und die Entscheidung getroffen, die Reise zu canceln.

Ursprünglich hatten sich für die Skiferien 40 Schüler angemeldet. Aufgrund der Ausbreitung der Lungenkrankheit in Italien hatten in den vergangenen Wochen bzw. Tagen 15 Eltern ihre Kinder bereits wieder von der Liste streichen lassen. Offen sei jetzt allerdings die Frage, wer der Storno-Kosten trägt, so der Direktor, der auch den aktuellen Potsdamer Fall im Blick hat.

87 Schüler und Betreuer von drei Potsdamer Schulen kehren am Samstag aus Südtirol von einer Klassenfahrt zurück. Sie werden bei ihrer Ankunft zuhause sofort auf eine mögliche Infektion getestet und müssen in Quarantäne. Gut ein Dutzend der Reiseteilnehmer sollen bereits am Urlaubsort Erkältungssymptome gezeigt haben. Italien gilt mit 3858 Infizierten (Stand Freitag, 7 Uhr) und 148 Todesfällen als der Corona-Herd in Europa.