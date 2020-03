MOZ

Ahrensfelde (MOZ) In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich unbekannte Täter, in der Friedensstraße in Ahrensfelde gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten.

Nach ersten Angaben entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt. Vor Ort kam die Kriminaltechnik zum Einsatz.

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem weiteren Einbruch, diesmal in die Hagenstraße in Neu Lindenberg, gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang verschafft und anschließend das Haus durchwühlt. In diesem Fall zählten Bargeld und Fototechnik zum Diebesgut der Unbekannten. Die Schadenshöhe wird mit rund 1500 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.