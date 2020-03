MOZ

Zepernick (MOZ) Zum wiederholten Mal ist in Zepernick eine Hecke in Flammen aufgegangen. In der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Ganghoferstraße gerufen, wo es diesmal brannte. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Die Kriminalpolizei in Bernau ermittelt.